“بنت العرب” تثير السخرية والانتقادات- (فيديو)

“القدس العربي” – آدم جابر

’’منت العرب’’ هي الأغنية الجديدة للفنانة المغربية سعيدة شرف، التي طرحت الفيديو كليب الخاص بها نهاية الشهر الماضي، على قناتها في موقع ’’يوتوب’’، والذي تفاعل معه العديد من المتابعين بالسخرية والانتقادات.

الأغنية تم تصويرها في جنوب المغرب وحصدت حتى اللحظة أكثر من 962 ألف مشاهدة على اليوتوب وهي من التراث الحساني، وقد أعادت الفنانة المغربية توزيعها بطريقة حديثة، حاولت من خلالها إبراز الموروث الثقافي الحساني الصحراوي عبر الرقص واللبس والأزياء الحسانية.

غير أن الفيديو كليب قوبل بموجة سخرية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب بعض مشاهده التي بدت فيها ’’المَلْحَفَة’’، وهي الزي الصحراوي التقليدي، ملتصقة بجسم الفنانة.

وكالعادة سارع البعض من عشاق الفوتوشوب إلى نشر صور يسخرون فيها من الفنانة، بينما اقتطع البعض الآخر صورا مثيرة من الكليب وأرفقها بتعليقات ساخرة في أغلبها.

وردت شرف على الانتقادات في حوار مع موقع ’’لالة مولاتي’’ الإلكتروني المغربي، قائلة إن ’’الصور حقيقية ولكن فيها القليل من الفوتوشوب”، معتبرة أن الكليب “صور بطريقة عادية جدا، وأن الرياح القوية كانت السبب في ظهورها بهذا الشكل’’.