شهيدان و14 إصابة قرب حدود قطاع غزة 

غزة: قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن فلسطينيين اثنين استشهدا، اليوم الخميس، فيما أصيب 14 فلسطينيا آخرين، بالرصاص الحي، جرّاء استهداف الجيش الإسرائيلي لهم، قرب السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، في بيان، “منذ ساعات الصباح، استشهد فلسطينيان، وأصيب 14 في المناطق الحدودية للقطاع″.

وذكر القدرة أن الطواقم الطبية وصفت جراح المصابين، ما بين “متوسطة، وخطيرة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت صحة غزة، استشهاد كلا من، شادي حمدان الكاشف (34 عاما) متأثر بجراحه منذ الجمعة الماضية، ومجاهد نبيل مروان الخضري (23 عاما) في استهداف إسرائيلي قرب الحدود الشرقية.

وارتفع عدد الشهداء الذين سقطوا خلال اعتداء الجيش الإسرائيلي على متظاهرين سلميين، منذ الجمعة الماضية، إلى 21 فلسطينياً. فيما بلغ عدد الإصابات قرابة 1500 إصابة، منذ الجمعة الماضية.

ولليوم السابع على التوالي، يتجمّع عشرات من الفلسطينيين قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، في إطار مشاركتهم بمسيرات “العودة” السلمية، لإحياء الذكرى الـ42 ليوم الأرض.

“ويوم الأرض”، تسمية تُطلق على أحداث جرت في 30 مارس/ آذار 1976، استشهد فيها 6 فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي.

(الأناضول)