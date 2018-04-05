مقتل 7 عناصر من تنظيم “الدولة” في قصف جوي للتحالف غرب العراق

بغداد: أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الخميس، مقتل 7 من مسلحي تنظيم “الدولة” (داعش) الإرهابي، في ضربة جوية نفذها طيران التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، على موقع للتنظيم في محافظة الأنبار، غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني (تابع لوزارة الدفاع)، العميد يحيى رسول، في بيان، إنه “بجهد استخباراتي دقيق، تمكن رجال الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة، من الوصول إلى إحدى المضافات (موقع تجمع) على شكل نفق كبير يختبئ فيه الإرهابيون في جزيرة الثرثار (20 كلم شمال الرمادي مركز محافظة الأنبار)، وقامت بمحاصرة النفق من الخارج”.

وأضاف رسول، أنه “من أجل ضمان تدميره، تم تزويد طيران التحالف بإحداثيات النفق، وتوجيه ضربة مباشرة للنفق”. وأشار إلى “مقتل 7 من الدواعش كانوا مختبئين فيه، والعثور على 6 عبوات ناسفة وحزامين ناسفين”.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، أعلن العراق استعادة كامل أراضيه من قبضة “الدولة”، الذي كان سيطر عليها في 2014، والتي كانت تقدر بثلث مساحة العراق، إثر حملات عسكرية متواصلة منذ ثلاث سنوات بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد وبدأ يعود تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.

(الأناضول)