البيت الأبيض يؤكد زيارة ميركل للقاء ترامب في واشنطن

واشنطن: أكد متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ستزور البيت الأبيض قريبا وتلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال هوغان غيدلي، نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحافيين في الطريق إلى ويست فيرجينيا حيث سوف يعقد ترامب اجتماعا بشأن إصلاح ضريبي، إنه مازال يتعين تحديد موعد “الزيارة المرتقبة” وتفاصيل أخرى بشأنها.

وفي وقت سابق الخميس، ذكرت صحيفة” بيلد” الألمانية أن الزيارة ستجرى في 27 أبريل/نيسان الجاري.

يذكر أنه عند لقاء ميركل مع ترامب العام الماضي في واشنطن، لم يعلن الجانب الأمريكي بشكل نهائي عن الزيارة إلا قبل وقت قصير من موعدها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في المعتاد تعلن الدولة صاحبة الدعوة عن زيارة رئيس حكومة لها.

(د ب أ)