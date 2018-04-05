حبس رئيس تحرير موقع “مصر العربية” 15 يوما على ذمة التحقيق 

القاهرة: قررت النيابة المصرية، اليوم الخميس، حبس الصحافي المصري البارز عادل صبري، رئيس تحرير موقع “مصر العربية” الإخباري، 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامه بـ”إدارة موقع إلكتروني دون ترخيص”.

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية، توقيف الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية (شرطية)، عادل صبري، الثلاثاء، بعد معلومات عن إدارته موقعا إلكترونيا دون ترخيص بالمخالفة للقانون، وفق بيان.

وقال مصدر قضائي، في تصريحات صحافية، نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة “أخبار اليوم” (حكومي) إن نيابة الدقي قررت، الخميس، حبس صبري، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأضاف المصدر، أن النيابة اتهمت صبري بـ”إدارة موقع إلكتروني دون ترخيص”، في إشارة إلى مقر موقع “مصر العربية” الإخباري الإلكتروني.

واستنكرت تقارير حقوقية محلية ودولية توقيف صبري، وفق بيانات عدة.

والأحد الماضي، فرض المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (رسمي) غرامات مالية على صحيفة “المصري اليوم” (خاصة)، وموقع “مصر العربية” الإلكتروني، إثر شكاوى بـ”مخالفات” في تغطية الانتخابات الرئاسية.

وموقع “مصر العربية”، تأسس في 2014، وأعلن قبل نحو عام تعرضه للحجب إلكترونيا، لأسباب تتعلق بـ”محتواه الإخباري”، وهو ما لم تعلق عليه السلطات حتى اليوم.

(الأناضول)