توأم يصبحان والدان في اليوم نفسه

واشنطن – “القدس العربي”

رُزق شقيقان توأم من ولاية ميشيغان الأميركية بطفلين في اليوم نفسه بعد ولادة إبنيهما معاً بفارق بسيط في الوقت وذلك دون تخطيط مسبق للموضوع.

واستقبل جوشوا وزوجته دنيز مولودهما في الساعة 4:18 من صباح يوم الثلاثاء 27 آذار ، ليصل شقيقه جاستن وزوجته أليكس إلى المستشقى نفسها بعد ساعة فقط لأن الأخيرة دخلت في المخاض.

وفي مقابلة له للحديث عن هذه الصدفة الجميلة أشار جوشوا انه مع ولادة زوجته شعر بالقلق لعدم حضور شقيقه، وعندما إتصل به قال له أن زوجته زوجته أيضًا في المستشفى وأنجبت طفلة أطلق عليها اسم لوسي.

وتغمر الشقيقان سعادة كبيرة بعد هذه الصدفة التي بحسب قولهما لطالما حلما بها وتحققت بالفعل.