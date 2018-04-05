أول صورة من مسلسل عمرو سعد الجديد (صورة)

القاهرة – “القدس العربي”

نشر الممثل المصري​عمرو سعد​، اوّل صورة له من مسلسله الجديد “​البركة​”.

وظهر سعد في الصورة بثياب بسيطة ونظارة، وذلك عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق على الصورة قائلا: “”بركة.. الصورة الأولى عمرو سعد”.

تجدر الإشارة إلى ان مسلسل “البركة” سيخوض السباق الرمضاني المقبل، ويضمّ عدد كبير من الممثلين، ابرزهم: عمرو سعد، ​هالة صدقي​، كمال أبو رية، ​عايدة رياض​، عمر زهران، ​أحمد حلاوة​، ​مصطفى درويش​، هنادي مهنى، وغيرهم، وهو من تأليف محمد الشواف، ويحمل توقيع المخرج المصري محمد بركة.