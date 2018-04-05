أول صورة من مسلسل عمرو سعد الجديد (صورة)
Apr 05, 2018
القاهرة – “القدس العربي”
نشر الممثل المصريعمرو سعد، اوّل صورة له من مسلسله الجديد “البركة”.
وظهر سعد في الصورة بثياب بسيطة ونظارة، وذلك عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلق على الصورة قائلا: “”بركة.. الصورة الأولى عمرو سعد”.
تجدر الإشارة إلى ان مسلسل “البركة” سيخوض السباق الرمضاني المقبل، ويضمّ عدد كبير من الممثلين، ابرزهم: عمرو سعد، هالة صدقي، كمال أبو رية، عايدة رياض، عمر زهران، أحمد حلاوة، مصطفى درويش، هنادي مهنى، وغيرهم، وهو من تأليف محمد الشواف، ويحمل توقيع المخرج المصري محمد بركة.