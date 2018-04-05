الحوثيون يعلنون استمرار هجماتهم الصاروخية ضد السعودية وتوجيهها “ضد الأهداف الأكثر تأثيرا”

مأرب (اليمن): أعلن الناطق باسم جماعة “الحوثي”، شرف لقمان، مساء الخميس، أن الهجمات الصاروخية ضد السعودية ستستمر، وأنها ستوجه ضد “أهداف أكثر تأثيرا”، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الخاضعة للحوثيين.

وقال لقمان، إن “هجمات القوة الصاروخية المتوالية توجه ضد أكثر الأهداف تأثيراً على قوة العدو الجوية والبحرية والبرية”. وأشار إلى أن تلك الهجمات “تُدار طبقا لخطط مدروسة تضمن تحقيق عنصر المفاجأة وصعوبة الصد”. وأكد أن “العمليات الصاروخية (ضد السعودية) مستمرة”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السعودية أو قيادة التحالف العربي بشأن ما ورد في تصريحات المتحدث.

وكثّف الحوثيون هجماتهم خلال الأيام الماضية، حيث أعلنوا إطلاق 10 صواريخ استهدفت مدنا سعودية بينها العاصمة الرياض.

وأمس الأربعاء، دمر الدفاع الجوي السعودي صاروخا في سماء جازان جنوبي المملكة، يُعد الصاروخ العاشر الذي تعلن السعودية اعتراضه وتدميره في سماء المملكة خلال 10 أيام، والصاروخ الباليستي الحادي عشر الذي يطلقه الحوثيون تجاه المملكة خلال الفترة نفسها.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي جماعة “الحوثي”، الذين يسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

(الأناضول)