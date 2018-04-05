﻿مخيمات العودة في غزة تعج بالدبكة والدحية البدوية وأطباق «سماقية العودة»

غزة – «القدس العربي»: بالرغم من حالات الاستهداف والقتل المتعمد من قبل قوات الاحتلال للمتظاهرين الفلسطينيين السلميين، الذين بدأوا بالتوافد على خمس مناطق أعدت لـ «التخييم» ضمن فعاليات «مسيرة العودة الكبرى» على حدود غزة، وما خلفته تلك العمليات من قتل لـ 20 شابا، وإصابة المئات، إلا أن المشاركين واصلوا فعالياتهم السلمية هناك، وابتكروا أساليب جديدة، تحافظ على ديمومة المسيرة، بعيداً عن طابع العمل الروتيني.

وهناك في مناطق الحدود الخمس، حيث نصبت الخيام، ويجد المشاركون ملاذاً للابتعاد عن نمط الحياة اليومي، خاصة وأنها تذكرهم بـ «أرض الأجداد»، تنطلق الفعاليات سواء المعدة ببرنامج مسبق، أو تلك التي تكون وليدة اللحظة.

ويحرص الكثير من سكان القطاع، الذهاب بعوائلهم إلى تلك المناطق في ساعات ما بعد العصر، حيث تشهد تلك المناطق العديد من الفعاليات التي يقضي فيها المشاركون أوقاتهم، فهناك تقام حفلات أعياد ميلاد، وحفلات شعبية على وقع أغاني «الدبكة الشعبية» و»الدحية البدوية»، كما يحضر هناك طعام لذيذ، من الخضار المشوية والسلطات والخبز البلدي، الذي يقوم المشاركون من الجنسين بتحضيره بالطريقة البدائية على النار.

من ضمن ما حضر في مكان «التخييم» شرق مدينة غزة، كان «طبيخ السماقية»، وهي أكلة شعبية يعرفها أهل مدينة غزة، تحضر من السلق والطحينة والبصل واللحم، حيث حرصت عدد من النساء والفتيات اللواتي يشاركن في الفعاليات على تحضير 300 طبق من هذا الصنف، وزعت على المشاركين وزوار المخيم.

وقد أطلق القائمون على الطعام المعد اسم «سماقية العودة»، ويقول الشاب كامل الهيقي، أحد النشطاء المشاركين في فعاليات مسيرة العودة أنه رغم التعب في التحضير إلا ان اليوم كان الأجمل، لما تم تنفيذه في «مخيم العودة» شرق غزة، مشيراً بذلك إلى الحشد والحضور الكبير الذي أعجب بما صنعته النساء.

وهناك أيضا يجري تجهيز الكثير من وجبات الطعام على مواقد النار، وقد دعا هذا الناشط عبر صفحته على موقع «فيس بوك» لتحضير طعام عشاء يوم أمس الخميس، الذي كان عبارة عن «طماطم ومتبل وكبدة وجبنة». وكتبت إحدى الفتيات المشاركات في تحضير الطعام تقول «هنا تتجلى الوطنية بتحضير الطعام لأولئك المدافعين». وشهد المخيم الموجود على الحدود الشرقية لمدينة خان يونس، قيام النساء المشاركات بتحضير «خبز الصاج» الذي يخبز مباشرة على النار التي أوقدت بين حجارة جمعت من المكان.

وقال أحد النشطاء المشاركين هناك وهو شاب في منتصف العشرينيات، أن تحضير الطعام بات أمرا مسليا ومحبوبا لدى كثير من المشاركين، ويؤكد أنه لم يكن قد جرب من قبل تحضير الطعام بنفسه، وبهذه الطريقة البدائية، لكنه أكد لـ «القدس العربي»، أنه تذوق طعما لم يتذوقه من قبل، وكان بذلك يتحدث عن صحن سلطة «باذنجان مشوي».

وليس بعيداً عن هذه الأفكار التي تشهد مشاركات جماعية، لا تخلو ليالي «التخييم» التي بدأت منذ الجمعة الماضية من احتفالات على الطريقة التراثية القديمة.

وعلى وقع «الدبكة الشعبية» أحيا المشاركون شرق مدينة خان يونس ليلة احتفالية رائعة، غنى خلالها رجال كبار في السن، ممن واكبوا زمن «النكبة» بمشاركة شبان في مقتبل العمر أغاني «راجع ع بلادي» و»زريف الطول»، فيما أقام تجمع عائلات «القطاطوة» البدوية احتفالا شرق مدينة غزة على وقع أغاني «الدحية» التراثية.

وقد بدا المشهد محط أنظار وإعجاب الزوار، فيما وجده أحد الشبان الذي قدم برفقه أصدقائه للاحتفال هناك بقرب زفافه، مكانا جيدا للاحتفال والسمر على وقع الأغاني التراثية، التي لم تخل لحظة دخول العريس والترحيب به من القائمين على الفعالية بزعاريد النساء.

وشهدت تلك المناطق حرص الكثير من الشبان على إقامة «زفة العرس» في مناطق «التخييم»، قبل التوجه لإكمال باقي فقرات يوم الفرح إلى داخل المدينة.

وفي أماكن «التخييم» يمكن هناك تذوق طعم آخر ولذيذ للقهوة العربية، التي تجهز بشكل كامل باستخدام موقد النار، حيث يحرص القائمون على الفعالية تقديمها للزوار.

وإضافة إلى ذلك كله، يلهو الصبية في تلك الأماكن بلعب كرة القدم، في مسعى منهم للتأكيد على أنهم يطلبون الحياة لا الموت الذي تفرضه قوات الاحتلال، من خلال جنودها المزودين ببنادق قناصة تراقب تحركات كل من يصل مخيمات العودة، بما فيها الأطفال والصبية الذين يلعبون بكرة القدم.

وليس بعيدا عن هذا المشهد، شهدت أماكن التخييم إقامة احتفالات بأعياد الميلاد، حيث أوقدت هناك الشموع، وقطعت الكعكة، كما شهدت فعاليات إطلاق «سلسلة القراءة»، إضافة إلى رفع أعلام الدول المساندة للقضية الفلسطينية قرب الحدود كرسالة شكر لتلك الدول، مع إطلاق حمام في سماء المكان، تعبيرا عن طلب الحرية.

وتقول إحدى السيدات اللواتي تواجدت برفقة عائلتها شرق مدينة غزة، أنها تصل إلى هذا المكان للمرة الأولى في حياتها، وتضيف هذه وهي في منتصف الأربعينيات وتكنى بـ «أم العيد» أنها ستعود من جديد برفقة زوجها وأطفالها، خاصة وأنها قالت أن المكان مريح، ويمكن من خلال المشاهدة بالعين المجردة، الأرض المحتلة عام 1948، التي يفصلها عن قطاع غزة سياج أمني.

والمعروف أن القائمين على «مسيرة العودة الكبرى» يسعون لاجتياز هذا السياج الفاصل في مرحلة قادمة خطط لها أن تكون يوم 15 مايو/أيار القادم، الذي يعرف باسم «يوم الزحف».