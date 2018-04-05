﻿«حزب الرئيس»… السيسي يبدأ خطوات تأسيس تنظيمه السياسي بعد فوزه بولاية ثانية

القاهرة ـ «القدس العربي»: يبدو أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في طريقه لتدشين حزب سياسي يمثل النظام السياسي الحاكم في مصر، مع بداية ولايته الثانية.

ورغم أن السيسي، خاض ولايته الأولى من دون تدشين أو الانضمام لحزب سياسي، معتبراً أن شعبيته كافية لإدارة الدولة، وأن الموالين له في البرلمان، خاصة ائتلاف دعم مصر الذي يمثل الغالبية، يلعبون دور الحزب، إلا أن تجرية الانتخابات الرئاسية وعدم وجود تنظيم قادر على حشد المواطنين وتعبئتهم، دفعاه إلى تبديل استراتيجيته.

النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري، كشف في تصريحات صحافية عن وجود اتصالات تجرى بين عدد من الأحزاب السياسية الكبرى، لبحث مسألة اندماجها في حزب واحد ضخم.

3 أحزاب

وأضاف أن «المؤشرات الأولى تتجه نحو تدشين 3 أحزاب رئيسية كبرى، يمثل أحدها الدولة المصرية».

وبيّن أن «أحد الأحزاب سيكون من الائتلافات الانتخابية التي نجحت في تكوين كوادر سياسية في كل المحافظات خلال الفترة الماضية».

بكري، أكد أن، الحديث داخل الأروقة السياسية يتمثل في إقامة حزب سياسي داعم للدولة من خلال حملات تأييد السيسي في الانتخابات الأخيرة، «كلنا معاك من أجل مصر»، و«علشان تبينها»، و«مواطن»، على أن تشكل حزباً واحداً»، مستدركاً أن «الأمر لم تتم بلورته بشكل نهائي».

وأشار إلى أن ذلك «سيتم قبل إجراء انتخابات المحليات»، مؤكداً أن «قانون المحليات ضمن أولويات المجلس في الوقت الحالي، خاصة أنه جاهز للمناقشة».

وكان المتحدث باسم مجلس النواب المصري، قد أكد، أن بلاده ستجري أول انتخابات محليات منذ قرابة 10 سنوات في النصف الأول من عام 2019.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، صلاح حسب الله، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية (أ ش أ)، أن «البرلمان سيقر مشروع قانون للإدارة المحلية لإجراء الانتخابات في النصف الأول من عام 2019».

وتابع: «مجلس النواب حريص على إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الحالي».

وعقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، حلت مصر المجالس المحلية في يونيو/ حزيران من العام نفسه، ومنذ ذلك لم تجر انتخابات محلية في البلاد، لأسباب بينها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وانتظار إقرار قانون للانتخابات المحلية لم يصدر بعد.

وفي مصر تكتسب انتخابات المحليات أهمية خاصة، حيث يقع في نطاق اختصاصها تنظيم الشوارع والنظافة والمياه والكهرباء والصرف الصحي في جميع المحافظات.

إلا أن مصادر قيادية في ائتلاف «دعم مصر»، الذي يترأسه محمد زكي السويدي، كشفت عن أن الائتلاف اتخذ قراره النهائي بالتحول إلى حزب سياسي.

وأوضحت أن «الائتلاف اتخذ خطوات جادة للتحول إلى حزب سياسي، ليكون ظهيراً قوياً للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولسد الفراغ السياسي الموجود على الساحة، ومنها الانتهاء من اختيار كافة مقرات الأمانات العامة للحزب على مستوى الجمهورية، على أن يتم الإعلان عن تلك المقرات خلال الفترة القليلة المقبلة». وأشارت إلى أن «الائتلاف سيعلن خلال الفترة المقبلة عن فتح باب العضوية رسميا للمواطنين الراغبين في الانضمام إلى الحزب». وبينت أن «المشاورات التي حدثت بين قيادات وأعضاء دعم مصر انتهت بالموافقة على أن يتولي المهندس محمد السويدي، رئاسة الحزب في دورته الأولى».

قيادات الائتلاف لم تنف ما تردد في أروقة السياسة المصرية عن عزمهم تشكيل حزب، حيث قال رئيس «دعم مصر» محمد السويدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن «الأمر ما زال في إطار المناقشات والدراسات من جانب الأعضاء والمكتب السياسي»، مشيراً إلى أن «الفكرة لديهم ليست حزباً أو ائتلافاً، ولكن الأمر في ضرورة سد الفراغ السياسي أي كان ذلك سواء من خلال الائتلاف أو الحزب».

حسين عيسى، نائب رئيس الائتلاف، قال، إن «فكرة الحزب مازالت قيد الدراسة، وأمرها ليس نهائيا بعد»، موضحا أن «المكتب السياسي للائتلاف لم يقرر في اجتماعه، ما إذا كان سيدشن الائتلاف حزبا أم لا».

وأضاف، في تصريحات صحافية، إن «تشكيل الحزب بحاجة لدراسة جيدة، خاصة أن الائتلاف يضم عددا من الأحزاب القائمة بالفعل، ما يحتاج للجلوس على طاولة مفاوضات واحدة لمعرفة آليات ضمها، واستطلاع آراء ممثليها داخل الائتلاف».

أول رئيس بدون حزب

ويعد السيسي أول رئيس لمصر لا يدشن تنظيماً سياسياً، حيث أسس جمال عبد الناصر «الاتحاد القومي» قبل أن يؤسس «الاتحاد الاشتراكي»، وأسس الرئيس الراحل أنور السادات «الحزب الوطني» الذي استمر في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل أن يجري حله بحكم قضائي بعد ثورة 25 يناير/2011. كما انتمى الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي فاز في انتخابات 2012 لحزب «العدالة والتنمية» الذارع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» قبل أن يجري حله بحكم قضائي بعد الإطاحة بالإخوان من حكم مصر عقب 30 يونيو/حزيران 2013.

وكانت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، أعلنت فوز السيسي بولاية ثانية بعد حصوله على 97.8 من الأصوات الصحيحة في الاقتراع الرئاسي الذي أجري الشهر الماضي.

وحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن عدد من أدلوا بأصواتهم خلال الانتخابات داخل وخارج البلاد بلغ 24 مليونا و254 الفا و152 ناخبا بنسبة مشاركة 41٪، وهي أرقام تشكّك في صحتها المعارضة المصرية.

ومن المنتظر أن تجرى مراسم حلف اليمين الدستورية أمام البرلمان في الفترة من 1 إلى 4 يونيو/حزيران المقبل، حيث تنتهي ولاية السيسي رسميا في الثاني من يونيو/حزيران المقبل.