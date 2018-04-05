﻿إيقاف مباراة في كأس تونس بسبب شغب الجماهير

تونس ـ د ب ا: اضطر حكم مباراة النجم العلوي ومستقبل قابس في مسابقة كأس تونس، الاربعاء الماضي، الى ايقافها قبل خمس دقائق من النهاية بسبب شغب الجماهير.

واجتاحت جماهير النجم العلوي، المنتمي الى دوري الدرجة الثالثة ويخوض دور الثمانية لمسابقة الكأس لأول مرة في تاريخه، الملعب في الدقيقة 85 بينما كان الفريق متأخرا صفر / 3 .

وسادت حالة من الفوضى الملعب بمجرد أن أضاف الضيوف الهدف الثالث، و استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لإخراج الجماهير من الملعب، لكن حكم المباراة قرر إيقاف المباراة لانعدام الأمن.وتشهد ملاعب تونس حالات متكررة من العنف. ولقي الأحد الماضي مشجع حتفه في اعمال عنف عقب مباراة الافريقي وأولمبيك مدنين في محيط ملعب رادس.

كان النادي الأفريقي ضمن في وقت سابق اليوم تأهله الى الدور قبل النهائي بفوزه 2 / 1 على الصفاقسي، كما تأهل البنزرتي بفوزه بركلات الترجيح ضد اتحاد تطاوين 4 / 3 بعد التعادل بدون أهداف طيلة المباراة.

اتحاد الكرة الآسيوي يغرم الهلال والأهلي السعوديين

الرياض ـ د ب أ: قررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تغريم نادي الهلال السعودي ستة آلاف دولار، أي ما يعادل 22500 ريال سعودي.جاء قرار الاتحاد الآسيوي بسبب قيام جماهير الفريق بإلقاء ثلاث زجاجات مياه بالإضافة إلى قيامهم ايضاً بالتدخين في المدرجات، خلال مواجهة الهلال و الريان القطري.

واجه الهلال فريق الريان القطري على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات في دوري الأبطال.

كما غرم الاتحاد الآسيوي فريق أهلي جدة السعودي ثلاثة آلاف دولار بسبب إلقاء جماهيره رول من الورق على أرض الملعب، خلال مباراته أمام تركتور تبريز الإيراني، ما تسبب في تأخير انطلاق المواجهة.

يشار إلى أن الهلال ودع بطولة دوري الأبطال، في حين ضمن الأهلي تأهله لدور الستة عشر.

الشباب السعودي: رحيل بن يطو خسارة كبيرة

الرياض ـ د ب أ: أكد أحمد المسعود، مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب السعودي لكرة القدم، أن رحيل محمد بن يطو خسارة كبيرة للفريق. قال المسعود، في تصريحات صحافية الأربعاء الماضي «رفع محمد بن يطو خطاباً للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد الشباب بسبب تأخر الرواتب، مفضلاً الرحيل عن النادي وقامت إدارة النادي بتوقيع مخالصة معه».

أضاف «أصبح بن يطو خارج البيت الشبابي، وهو خسارة للشباب دون أدنى شك».

كان مجلس إدارة نادي الشباب أعلن في وقت سابق اليوم عن فسخ عقد اللاعب الجزائري بالتراضي.

يذكر أن الشباب يحتل المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 30 نقطة.

التضامن أول الهابطين في الدوري الكويتي

الكويت ـ الأناضول: هبط فريق التضامن، الأربعاء الماضي، إلى الدرجة الأدنى للدوري الكويتي لكرة القدم. وخسر التضامن من ضيفه الجهراء بثلاثة أهداف مقابل خمسة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر للمسابقة المحلية.

سجل أهداف الجهراء، الكاميروني رونالد (هاتريك) في الدقائق 9 و26 و81، وعبد الرحمن خالد، وفيصل زايد من ركلة جزاء في الدقيقتين 50 و87 ، فيما أحرز للتضامن فرحان سعد، ويوسف العنيزان، وفيصل عجب في الدقائق 52 و61 و64.

ويهبط للدرجة الأدنى في الدوري الكويتي صاحب المركز الثامن والأخير، بينما يخوض صاحب المركز السابع مباراة فاصلة مع ثاني دوري الدرجة الثانية.

المحكمة الرياضية في ألمانيا تخفف العقوبة المالية على مدرب اوجسبورج

فرانكفورت ـ د ب أ: قضت المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم، بتخفيض العقوبة المالية المقررة ضد مانويل باوم مدرب فريق اوجسبورج بمقدار الربع. وأعلن الاتحاد الألماني، أنه بهذا الحكم، يتعين على باوم دفع غرامة مالية بقيمة 6000 بدلا من 8000 يورو، بسبب تصرف غير رياضي. كان قد صدر قرار في التاسع من آذار/مارس الماضي بتوقيع غرامة على باوم بقيمة 8000 يورو، لكنه استأنف على القرار.

وجاءت الغرامة على خلفية تصرفه غير الرياضي مع طاقم التحكيم بقيادة توبياس شتيلر في مباراة فريقه أمام شتوتجارت في الثامن عشر من شباط/فبراير الماضي، وعلى إثر ذلك تم طرده قبل ربع ساعة من نهاية المباراة.

نيوير يتدرب بالكرة للمرة الأولى منذ ستة أشهر

ميونيخ ـ د ب أ: تدرب مانويل نيوير حارس مرمى المنتخب الألماني ونادي بايرن ميونيخ بالكرة للمرة الأولى منذ أكثر من ستة أشهر أمس الخميس.

وغاب نيوير عن الملاعب منذ أيلول/سبتمبر الماضي بعد تعرضه لكسر في القدم لكنه شارك اليوم بالتدريب بالكرة مع بايرن ميونيخ متصدر البوندسليجا.وأوضح بايرن عبر موقعه الرسمي «نيوير أكمل حصة خفيفة للتدريب بالكرة وأنقذ مرماه بثقة من التسديدات».

وتعرضت قدم نيوير قائد بايرن والمنتخب الألماني (مانشافت) للكسر للمرة الثالثة في أيلول/سبتمبر الماضي لكنه يأمل في العودة للملاعب قبل ختام الموسم الحالي بالنسبة لبايرن كما يتطلع للمشاركة مع المانشافت في رحلة الدفاع عن اللقب العالمي في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا والتي تنطلق فعالياتها في 14 حزيران/يونيو المقبل.