﻿تورنتو يفوز على بوسطن وسيفنتي ينهي آمال بيستونز في الأدوار الإقصائية

بوسطن ـ د ب أ: سجل ديمار ديروزان 16 نقطة، وفريد فان فليت وسيرجي ايباكا 15 نقطة لكل منهما ليقودوا فريقهم تورنتو رابترز للفوز على بوسطن سيلتيكس 96 / 78 أمس الخميس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

واقترب فريق تورنتو رابترز بهذا الفوز من حسم صدارة القسم الشرقي من البطولة.

ووسع تورنتو الفارق مع بوسطن صاحب المركز الثاني إلى ثلاث مباريات. ويتبقى لكل فريق منهما ثلاث مباريات.

وبتحقيقه الفوز رقم 56 هذا الموسم، عادل تورنتو الرقم القياسي المسجل في موسم 2015 /2016. وفي مباراة أخرى، سجل كيلي أولينيك 19 نقطة، من بينها 15 نقطة من رميات ثلاثية، ليقود فريقه ميامي هيت للفوز أتلانتا هوكس 115 / 86.وأراح فريق ميامي دواين وادي، وجوران دراجيتش، وجيمس جونسون، بعدما انتزع الفريق مقعدا في الدور الفاصل.

وسجل جوش ريتشاردسون 19 نقطة وجوستيس وينسلو 18 نقطة لفريق ميامي، فيما سجل تاوريان برينس 20 نقطة كأكثر لاعب لفريق أتلانتا سجل نقاطا ي المباراة.

وفي بقية المباريات، فاز فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على ديترويت بيستونز 115 / 108 ، وأورلاندو ماجيك على دالاس مافريكس 105 / 100 ونيو أورليانز بيليكانز على ممفيس جريزليس 123 / 95 ولوس أنجليس ليكرز على سان أنطونيو سبيرو 122 / 112.

من جهة اخرى أنهى فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز آمال منافسه ديترويت بيستونز في بلوغ الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الامريكي للمحترفين بعدما تغلب عليه 115-108.

وهذا هو الفوز 12 على التوالي لسيفنتي سيكسرز وهي أطول سلسلة انتصارات للفريق منذ 1990.