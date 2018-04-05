﻿هورتون يمنح استراليا ذهبية طال انتظارها في 400 متر سباحة حرة

جولد كوست (استراليا) ـ رويترز: أنهى البطل الأولمبي مارك هورتون 16 عاما من الانتظار عندما منح بلاده استراليا أمس الخميس أول ميدالية ذهبية في سباق 400 متر سباحة حرة في .

واحتل هورتون المركز الأول في السباق في مركز الألعاب المائية في جولد كوست بعد أن سجل 43.76 ثانية ليمنح الدولة المضيفة أول ذهبية لها في السباحة في الدورة الحالية.

وتفوق هورتون (21 عاما) على الانجليزي جيمس جاي ومواطنه الاسترالي جاك مكلوجلين في آخر 100 متر من السباق ليحرز اللقب.

وأصبح بذلك هورتون أول استرالي يحرز لقب السباق الذي يحظى بأهمية كبيرة منذ فوز مواطنه المعتزل إيان ثورب به في مانشستر الانكليزية في 2002.

وهيمنت استراليا تقريبا على اللقب ب في الفترة ما بين 1970 و2002 وفازت بثماني ذهبيات من تسع قبل أن يتمكن الاسكتلندي ديفيد كاري في 2006 والكندي رايان كوتشرين في 2010 و2014 من كسر هذا الاحتكار.