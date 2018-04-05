﻿الدوري الإيطالي: إنتر يتعادل مع ميلان سلبيا في (ديربي الغضب)

ميلانو (إيطاليا) ـ د ب أ: تعادل ميلان وجاره اللدود انتر سلبيا في( ديربي الغضب) ،الأربعاء الماضي، في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة والعشرين في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم. وعلى ملعب (سان سيرو)، بدأت المباراة بهجوم من جانب إنتر في ظل حذر دفاعي من قبل لاعبي ميلان، وشهدت الدقيقة التاسعة التسديدة الأولى في اللقاء عن طريق مارسيلو بروزوفيتش، الذي صوب من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر.

أضاع أنطونيو فرصة افتتاح التسجيل لإنتر في الدقيقة 18، بعدما سدد من داخل المنطقة، لكن الكرة ذهبت في منتصف المرمى، ليمسكها جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان على مرتين.

أهدر إيفان بيريسيتش فرصة مؤكدة لافتتاح التسجيل لإنتر في الدقيقة 28، عندما تلقى تمريرة أمامية، انفرد على إثرها بالمرمى مستغلا سوء تمركز دفاع ميلان، لكنه سدد من داخل المنطقة تصويبة ضعيفة لتذهب الكرة إلى أحضان دوناروما.

هدأ إيقاع المباراة نسبيا، حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب، وإن ظل إنتر الأكثر استحواذا على الكرة.

حاول ميلان خطف هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول، حيث سدد خيسوس سوسو من خارج المنطقة في الدقيقة 45، لكن بيريسيتش أبعد الكرة برأسه إلى ركلة ركنية لم تسفر عن شيء، لينتهي الشوط بتعادل الفريقين بدون أهداف.

أحرز كوتروني هدفا لميلان في الدقيقة 68، لكنه تم إلغائه بسبب وقوعه في مصيدة التسلل.

أجرى ميلان تبديلين دفعة واحدة في الدقيقة 69 بنزول نيكولا كالينيتش ومانويل لوكاتيللي بدلا من كوتروني ومونتوليفو، ليرد إنتر بتبديلين أيضا بنزول بورخا فاليرو وإيدير بدلا من رافينا وكاندريفا في الدقيقتين 72 و77.

عاد سوء الحظ ليلازم إيكاردي مرة أخرى، بعدما حرمه من قيادة إنتر للحصول على النقاط الثلاث في الوقت القاتل.

وتابع لاعب إنتر تمريرة عرضية من الناحية اليمنى مرت من الجميع، لكنه وضع الكرة بغرابة شديدة بجوار القائم الأيمن مباشرة في الدقيقة الثالثة (الأخيرة) من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين بدون أهداف.