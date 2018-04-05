﻿«واشنطن بوست»: بالنسبة لترامب جيش أمريكا «مرتزقة» ومهمة إعمار سوريا تتولاها دول المنطقة

لندن- القدس العربي»: تساءل المعلق في صحيفة «واشنطن بوست» إيشان ثارور إن كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني ما يقول عندما يطالب بسحب القوات الأمريكية من سوريا ثم يتراجع ويوافق على بقائها لمدة أطوال ولكن يجب أن تعود. ووصف الكاتب الرسائل التي تخرج من إدارة ترامب والمتعلقة بسوريا بأنها تعبير عن «شيزوفرينيا»، متضاربة وغامضة. ففي الوقت الذي اجتمع فيه أهم اللاعبين في الحرب بالعاصمة التركية أنقرة أشارت تقارير عن تحضير الولايات المتحدة لبناء قاعدتين عسكريتين في شمال سوريا، حيث يتمركز هناك حوالي ألفي جندي أمريكي يدعمون الميليشيات الكردية والعربية التي تشارك في العمليات ضد تنظيم الدولة الذي يتراجع وطرد من معظم المناطق التي كانت تحت سيطرته إلا أن القادة العسكريين يتحدثون عن البقاء لمدة طويلة وتحقيق الاستقرار في المناطق التي خرج منها الجهاديون.

ويعلق ثارور أن ترامب لم يخف رغبته في التخفيف من الإلتزامات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. ففي الأسبوع قال في تجمع جماهيري بولاية أوهايو متفاخرا «بسحق داعش» مضيفاً «سنترك سوريا وقريباً جداً». وفي مؤتمر صحافي عقده يوم الثلاثاء في البيت الأبيض تحدث بنوع من الحسرة عن 7 تريليونات دولار أنفقتها أمريكا في الشرق الأوسط. وهو رغم مبالغ فيه للحروب التي خاضتها أمريكا في العراق وأفغانستان وسوريا قال «أريد الخروج» و «أريد عودة قواتنا للبلاد». وكما هو متوقع فترامب عادة ما يغير رأيه في أي وقت، وقد غيره أو عدم تنفيذ ما يعد به. وبعد كل هذا فقد تحسر من الحرب الطويلة التي تخوضها الولايات المتحدة منذ 17 عاماً في أفغانستان ليعود ويزيد القوات هناك كما فعل العام الماضي.

عقلية «التاجر»

ويقول ثارور إن الطريقة التجارية أو التعاقدية التي تسيطر على ذهنه غالباً ما تقوده للحكم على الأمور. فقد كرر هذا الأسبوع ضرورة مساهمة الدول العربية مثل السعودية وتعويض الولايات المتحدة عن بقاء قواتها في سوريا، وكأن القوات الأمريكية «مرتزقة» للاستئجار. وفي يوم الأربعاء وبعد اجتماع مع قادته قرر ترامب أن المهمة الأمريكية في سوريا في طريقها للنهاية خاصة أن تنظيم الدولة تم تدميره تقريباً.

وأضاف بيان البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيظلان ملتزمين بمحو أي وجود لتنظيم «الدولة» في سوريا. ويعلق ثارور أن البيان لم يتحدث عن الاستقرار وترك مهمة بناء السلام في سوريا للآخرين «ونتوقع دول المنطقة وخارجها بالإضافة للأمم المتحدة العمل من أجل السلام بطريقة لا يعود فيها تنظيم الدولة أبدا».

وكما ورد في تقرير مراسلة الصحيفة كارين دي يونغ «فقد قسم ترامب الخلاف رغبته بخروج سريع وقلق الجيش من ترك فراغ في سوريا» من خلال «انسحاب مشروط» مرهون بتدمير تنظيم الدولة ولم يحدد تاريخاً للانسحاب حيث ترك مساحة للنقاش وتعريف ماهية «تدمير تنظيم الدولة». إلا أن كلام البيت الأبيض لا يزال متناقضاً مع تصريحات المسؤولين البارزين ممن لهم علاقة بالحملة ضد تنظيم الدولة. مثل الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية في الشرق الأوسط الذي تحدث يوم الثلاثاء في معهد السلام في واشنطن عن الجزء الأصعب في العملية الذي لا يزال «أمامنا» وتحدث عن «بناء الاستقرار بالمناطق وتعزيز الإنجازات وإعادة المهجرين إلى بيوتهم ومواجهة القضايا الأخرى مثل إعادة الإعمار والتي يجب عملها» مضيفاً «هناك دور عسكري في هذا».

أما بريت ماكغيرك، من الخارجية والمبعوث الخاص لدول التحالف ضد تنظيم الدولة فقد قال: «لم ننته بعد» و»علينا العمل على عدد من القضايا الصعبة» مثل وضع حد للحرب الأهلية. وفي يوم الأربعاء اجتمع قادة كل من روسيا وإيران وتركيا في العاصمة التركية أنقرة في آخر جولة من المحادثات التي يعقدونها بشأن مستقبل سوريا. وتشعر تركيا التي كانت من أكبر الداعين لرحيل الرئيس بشار الأسد أن الحرب بدأت تسير ضد مصالحها، وعليه تحاول بناء أرضية مشتركة مع الدول المتحالفة مع النظام السوري وعبر الأتراك عن غضبهم من استمرار الولايات المتحدة دعم الفصائل الكردية على طول حدودها.

«ترامب لا يلام»

ويرى الكاتب أن ترامب لا يلام إن أراد الخروج من سوريا بعد هزيمة تنظيم الدولة، في ضوء الواقع الصعب الذي تمليه الحرب السورية. إلا أن عدداً من حلفاء ترامب يدعونه للبقاء ومنهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي حث ترامب على عدم الخروج. وفي تصريحات له مع مجلة «تايم» اعتبر الخروج الأمريكي انتصاراً لإيران.

ويرى ثارور أن مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية تدعو للخروج وبشكل سريع. وبحسب افتتاحية صحيفة «واشنطن بوست» «سحب ألفي جندي قد يسمح لتنظيم الدولة الذي يسيطر على نسبة 7% من أراضي سوريا بالعودة» و «بالتأكيد سيسمح لإيران السيطرة على شرق سوريا وبناء جسر بري من طهران إلى دمشق وبيروت بشكل يزيد الخطر على إسرائيل».

ويشير الكاتب إلى ما كتبه المعلق الذي ينتمي لليمين المحافظ إيلي ليك وكيف تحدث عن المخاوف من إيران إلا أنه أضاف أن «السبب الأفضل» للبقاء في سوريا هو «إنساني».

وكتب ليك قائلاً: «لقد ذبح الجزار ما فيه كفاية» و «يجب أن يدفع الثمن لوقفه عن الذبح وإرسال رسالة للجزارين مثله الذين يراقبون». ولكن ترامب قد لا تحركه هذه المشاعر، فقد قامت إدارته الأسبوع الماضي بتجميد 200 مليون دولار من ميزانية دعم سوريا. ففي الرقة، العاصمة الفعلية لما أطلق عليها الدولة الإسلامية فإن نسبة 80% من مبانيها مدمرة بشكل كلي، وهذا بسبب القصف الذي لا يرحم وأمر به البيت الأبيض. ويقول ثارور إن الحجم الكلي للضحايا المدنيين في القتال لم يعرف أو يكشف عنه بعد إلا أن عمال الإغاثة الإنسانية يتحدثون عن رائحة الجثث المتعفنة والخارجة من الأنقاض.

وتم إخراج ما بين 300 شباط (فبراير) وآذار (مارس) وهناك مخاوف من انتشار الأمراض مع اقتراب موسم الصيف. ومهما قدم الأمريكيون من دعم فلن يكفي لأن المدينة مدمرة حسب قول أحد عمال الإغاثة.

«تايمز»: خروج أمريكا من سوريا يعني انتصاراً لمنافسيها روسيا وتركيا وإيران

علقت صحيفة «تايمز» في افتتاحيتها على تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن البقاء في سوريا بالقول «فراغ خطير يحدث في سوريا» فلم يعد الرئيس ترامب قادراً على إخفاء تعبه من الحرب الأهلية التي مضى عليها سبعة أعوام: «أريد الخروج وإعادة الجنود سريعاً» وطلب من جنرالاته التحضير للخروج السريع، إلا أن كلاً من تركيا وإيران وروسيا مستعدة للدخول والإعلان على انتصارها ضد أمريكا، مشيرة للقاء الذي عقد في أنقرة يوم الأربعاء لتنسيق السياسات التي تهدف إلى دعم نظام بشار الأسد وتأمين محاور تأثير كل واحد منها والتخلص من النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط.

ومع أن أجندة كل من طهران وأنقرة وموسكو مختلفة وأحياناً تتضارب وتتنافس فيما بينها إلا أن العواصم الثلاث تتفق على أمر واحد وهو استبعاد الولايات المتحدة. وعلى ما يبدو فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصرٌ على بيع وتسليم النظام الدفاعي الصاروخي أس-400 إلى تركيا التي يفترض أنها عضو في حلف الناتو. ويحتاج الرئيس رجب طيب اردوغان إلى التعاون مع بوتين لو كانت طائراته المقاتلة ستدخل المجال الجوي السوري لملاحقة عناصر الميليشيات الكردية. أما إيران التي مثّلها في القمة الرئيس حسن روحاني، فتريد الدفاع عن الممر البري الذي يربط أراضيها بالبحر المتوسط عبر العراق وسوريا بشكل سيسهل عليها دعم وكيلها اللبناني حزب الله.

وتشترك دول المحور بافتراض وهو أن الأسد سيعمل ما يطلب منه ويقبل نوعاً من السيادة المحدودة على الأراضي السورية مقابل دعم مالي وعسكري. وقد يكشف عن حساباتهم وربما أصبح من الضروري لهم مثلا القبول بنوع من التأثير الأمريكي لضبط إسرائيل ومنعها عن القيام بعمل عسكري قاس ضد حزب الله في سوريا. وربما كان لبوتين بعض القلق بشأن تحمله مسؤولية إعمار سوريا لوحده بعد توقف الحرب.

وتعتقد الصحيفة أن خروجاً أمريكياً من سوريا «سيكون خطأ فادحاً» وهذا قائم على اعتقاد ترامب أن الحرب ضد تنظيم الدولة قد انتهت وتحقق الإنتصار بها. إلا أن خروج الأمريكيين سيؤثر على وضعية المعارضة السورية التي ستسحق خاصة الأكراد وسيعمق من الكارثة الإنسانية ولن يكون هناك أمل في عملية سلام أو تحول نحو الديمقراطية وضغط قليل على نظام الأسد ليعمل أي شيء غير تنفيذ الأوامر الصادرة من موسكو وطهران.

وسيتعرض أمن الأردن الذي يعد حليفاً مهماً للولايات المتحدة بالمنطقة للخطر. وقد تتحول المعارضة السورية إلى نسخة جديدة من تنظيم الدولة أو أي الجماعات المتطرفة. ومن الصعب معرفة كيف سيحسن هذا موقف الولايات المتحدة في العالم أو المنطقة. ومع ذلك فهذا هو نتاج للسياسات الأمريكية غير الناضجة والمتعجلة في الشرق الأوسط. فمع مضي 15 شهراً على رئاسة ترامب فهذه السياسة تصل إلى حد قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وتفكيك الاتفاق النووي مع إيران وتحسين العلاقات مع السعودية.

ورغم أن هذه السياسات تبدو عقلانية ويمكن الدفاع عنها إلا أنها لا تصل لحد سياسة متماسكة. وسيواجه ترامب احتجاجاً من القيادة العسكرية لو قرر فعلاً مغادرة سوريا بشكل سريع رغم تأكيده أن ما يقوم به هو الوفاء بما تعهد به أمام الناخبين قبيل انتخابه، فالأمريكيون يعانون من إجهاد الحرب. فالرئيس يقوم بالوفاء بوعد ضمن جهوده جعل أمريكا عظيمة إلا ان هذا الهدف سيكون بدون معنى حالة فشلت واشنطن في القيادة في الخارج. ولو تخلت عن الحقول الأجنبية بسبب تعقيداتها وثمنها فلن يكون لأمريكا صوت عندما يتم بحث مستقبل سوريا على طاولة المفاوضات.

«نيويورك تايمز»: المحقق الخاص موللر يبحث في علاقات جورج نادر مع الروس

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الشاهد في التحقيق الذي يجريه روبرت موللر في التدخلات الخارجية أثناء الحملة الرئاسية لعام 2016 أقام صلات مع الروس. وقالت إن جورج نادر، رجل الأعمال اللبناني – الأمريكي الذي يعمل مستشاراً لولي عهد أبو ظبي، الحاكم الفعلي للإمارات الشيخ محمد بن زايد له صلات مع دول الخليج والروس بشكل قد يساعد على ربط خيوط التحقيق التي يجريها موللر.

وقد تعاون نادر مع فريق التحقيق الذي يعمل مع موللر بعد أن أوقفه الأمن في مطار جي أف كيندي بداية العام. مضيفة أن علاقاته مع الإمارات العربية المتحدة معروفة وتم توثيق الدور الذي لعبه في الترويج لها داخل البيت الأبيض إلا أن علاقاته مع الروس لم يكشف عنها حتى الآن. وتضيف الصحيفة في تقرير أن نادر لديه «كاتالوغ» من الصلات الدولية التي فتحت له الباب لعقد لقاءات عدة في البيت الأبيض كانت مثار انتباه المحقق الخاص موللر. فمثلا، استخدم علاقاته المديدة مع كيرل ديمتريف، مدير صندوق استثماري روسي لعقد لقاء بينه وبين مستشار للرئيس دونالد ترامب في جزر السيشل المحيط الهندي، وقبل أيام من تنصيب ترامب رئيساً للولايات المتحدة.

وبشكل منفصل يبحث المحققون عن شهود بشأن لقاء حضره نادر في عام 2017 مع مدير صندوق وقائي حيث انضم إليه صهر الرئيس ومستشاره جارد كوشنر وستيفن بانون الذي كان مستشاراً بارزاً لترامب. بل وقاد التحقيق فريق موللر لوقف رجل أعمال أسترالي على علاقة مع الإمارات العربية المتحدة بعد وصوله إلى مطار ريغان الدولي بواشنطن، حسب أشخاص مطلعين على الأمر. وسأل المحققون رجل الأعمال عن علاقة نادر مع الروس واتصالاته مع مستشاري الرئيس ترامب وحركة الأموال ما بين الإمارات والولايات المتحدة. وتضيف الصحيفة أن نادر حصل على حصانة جزئية بسبب تعاونه ومن غير المحتمل أن يكون موللر بصدد بناء دعوى قانونية ضده. وبدلاً من ذلك فمن عادة المحققين مقابلة أكبر عدد من الشهود للتأكد من صحة أقوال شاهد رئيسي في التحقيق.

صفقة عراقية

وتقول «نيويورك تايمز» إن تعاملات نادر مع الروس تعود إلى عام 2012 عندما ساعد العراق بالتفاوض على صفقة أسلحة مثيرة للجدل قيمتها 4.2 مليار دولار. وكان نادر يعمل في ذلك الوقت مستشاراً لنوري المالكي، رئيس الوزراء في حينه ورافقه في زيارة موسكو لتوقيع الصفقة في إيلول (سبتمبر) 2012 في لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان موقع «مونيتور» قد كشف في السابق عن دور نادر في الصفقة. وألغيت الصفقة لاحقاً على خلفية اتهامات فساد وقال متحدث باسم رئيس الوزراء إنه سيتم التفاوض عليها. وفي بداية ذلك العام شارك نادر في «منبر بطرسبوع الإقتصادي العالمي» والذي يدعى إليه المشاركون ونظمه مقرب من بوتين. ويعتبر التجمع الرد الروسي على منبر دافوس الإقتصادي في سويسرا. وورد اسم نادر على قائمة المشاركين في لقاء عام 2012 إلا أن ممثلين عن المنبر لم يردوا على أسئلة الصحيفة وفيما إن كان قد حضر المناسبات التي نظمت في أعوام لاحقة.

زيارات متعددة

ويقول أشخاص يعرفون برحلات نادر إنه عاد إلى روسيا وبشكل منتظم للقيام بمهام نيابة عن الإماراتيين. ويقولون إنه قابل بوتين والتقط معه صورة مشتركة، مع أن تاريخ الصورة غير معروف. وتعلق الصحيفة أن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد يعتبر من الزوار المنتظمين على البيت الأبيض ولكنه قام بزيارات عدة إلى موسكو وقابل بوتين مرات عدة. وحسب شخص مطلع فقد رافق نادر بن زايد في عدد من المناسبات. وفي العام الماضي وقبل أيام من حفل تسلم ترامب مهام الرئاسة قام نادر بتنظيم لقاء في جزر سيشل بين ديمتريف ومسؤولين إماراتيين وإريك برينس، الرئيس السابق لشركة «بلاكووتر العالمية» وكان يعمل مستشاراً لفريق المرحلة الإنتقالية التابع لترامب. وعقد اللقاء في حانة بفندق «فور زيزونس» المطل على المحيط الهندي للتباحث في سبل بناء قناة سرية بين إدارة ترامب والكرملين، وذلك حسب أشخاص عارفين باللقاء. وتعلق «نيويورك تايمز» أن لقاءات كهذه تقع في صلب التحقيق الذي يقوم به موللر، واستخدم فريقه أساليب قاسية للضغط على الشهود. فقبل أربعة أسابيع تقريباً أوقف عملاء من مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي أي) يعملون مع فريق موللر ثريا روسيا في محيط مطار نيويورك وحققوا معه بشأن علاقاته مع ترامب وصادروا أجهزته الألكترونية بحسب أشخاص يعرفون بالحادثة وكما أوردت شبكة «سي أن أن» التي كانت أول من تكشف عن الأمر.

وسأل فريق موللر عدداً من الشهود حول لقاء سيشل في توسيع لإطار التحقيق حول الصلات بين المستشارين لحكومة الإمارات والمسؤولين في إدارة ترامب. ودفع الفريق باتجاه الحصول على تفاصيل بشأن اللقاء الذي حضره نادر مع ريتشارد غيرسون، مدير صندوق وقائي ومؤسس «فالكون إيجد كابيتال» وشارك فيه كل من كوشنر وبانون.

ولا يعرف السبب الذي دفع موللر للإهتمام باللقاء خاصة أن غيرسون لديه مصالح تجارية مع الشيخ محمد بن زايد وطور علاقات جيدة معه وعدد آخر من المسؤولين الإماراتيين البارزين وذلك في محاولاته الحصول على مصالح استثمارات في صناديقه الوقائقية في الإمارات. وتقيم عائلة غيرسون علاقات تجارية وخيرية مع عائلة كوشنر. فقد أقام كوشنر علاقة طويلة مع مارك، شقيق غيرسون، وهو مؤسس شركة أبحاث متخصصة «غيرسون ليهرمان غروب».

تبرعات لمجموعة إسرائيلية

وكان مارك واحداً من المستثمرين الأوائل في «كادر» وهي شركة عقارات تكنولوجية أنشأها كوشنر وشقيقه جوش. كما تبرعت مؤسسة عائلة جارد كوشنر بعشرات الألوف من الدولارات لمجموعة إعانة طبية إسرائيلية يشرف عليها مارك غيرسون. وتقول الصحيفة إن محامياً عن نادر ومتحدثاً باسم غيرسون لم يردا على أسئلتها.

وحقق فريق موللر مع جويل زامل، وهو رجل أعمال استرالي له مكتب في تل أبيب ويعرف نادر. ولدى زامل صلات مع المسؤولين البارزين المقربين من العائلة الحاكمة، منذ عام 2014. وفي شباط (فبراير) أوقف عملاء فدراليين يعملون مع فريق موللر زامل في مطار ريغان الدولي بواشنطن وصادروا لوقت قصير أجهزته الألكترونية. ويقول أشخاص يعرفون بالأمر أن زامل ظهر أمام هيئة تحقيق وسئل عن علاقاته مع نادر. ولا يعرف إن سئل عن علاقات نادر مع روسيا أم لا. وقال المحامي مارك ميوكاسي، الذي يعمل لصالح زامل إن موكله هو شاهد في تحقيق موللر وليس متهما. وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» يوم الإثنين فقد اجتمع زامل بشكل غير رسمي مع فريق موللر. وكان زامل قد التقى لفترة قصيرة مع جارد كوشنر في البيت الأبيض، مع أن اللقاء لم يكن على ما يبدو مركزاً على تحقيق موللر. وأسهم زامل بإنشاء شركة استشارات اسمها «ويكيسترات» التي تدفع لخبراءالأمن حول العالم لخبراتهم ورؤيتهم. وتقول إن لديها أكثر من 2.200 محلل حول العالم يمكن إشراكهم في منبرها التفاعلي. ومن الخبراء المعروفين الذين يعملون في مجلس «ويكيسترات» الاستشاري مايكل هايدن، مدير وكالة الإستخبارات (سي آي إيه) السابق والدبلوماسي الأمريكي السابق والخبير بالشرق الأوسط، دينيس روس.