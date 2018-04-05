﻿رنا عيد توثق أحلام والدها المحطمة بضياع العدالة والعدو

بيروت – «القدس العربي»: خدمت الرقابة الأمنية على المصنفات الفنية فيلم «بانوبتيك» الوثائقي حين طلبت حذف جملة ومشهد. ركبت مخرجة الفيلم رنا عيد «راسها» ورفضت عرضه في ملتقى بيروت السينمائي معدلاً. تجمهر حولها الراغبون بتبديل شكل واسلوب ومنطق الرقابة وملأوا الصالة. وكانت رغبة عارمة بنائب مقدام يتبنى مشروع القانون الجديد الخاص بالرقابة ويقدمه للمجلس النيابي. ربما يحمل المجلس المرتقب بعد اشهر نائباً يحمل تلك الصفة. أما فيلم «بانوبتيك» فقد غلب كافة مقاصد الرقابة، وحضره بدل 200 من المشاهدين في صالة متروبوليس بحدود خمسة آلاف عبر لينك زودت به المخرجة الحضور.

بعد مشاهدة عبر «اللينك» فإن فيلم «بانوبتيك» الوثائقي يقول إن مخرجته رنا عيد حملت معداتها بعد حصولها على التصاريح المطلوبة ودخلت أماكن توقيف الأجانب في لبنان تحت جسر العدلية ـ تبدل قبل أشهر ونقل الموقوفون إلى بناء حديث ليس بعيداً عن الأول ـ ومنه تنقلت بين مكان توقيف مليشياوي خلال الحرب الأهلية «برج المر»، وآخر خاص بالمخابرات السورية حين كانت في لبنان «فندق البوريفاج». قررت عيد البحث عن العدالة الإنسانية، وعن الرحمة على الأحياء. بدا من تعليق عيد بصوتها على مسار الفيلم أنها إنسان مصنوع من أفكار زرعها والدها فيها وبالتدريج تبعاً لنموها. في بحثها عن العدالة والإنسانية عرفنا دون أن تقول المخرجة أن والدها أحب خدمة وطنه من خلال الجيش فصار ضابطاً. والد يتوقف عند التفاصيل الوطنية والإنسانية ويخزّن درساً من كل حدث. ولم يبخل على ابنته.

في هذا الوثائقي تبحر رنا عيد في نوستالجيا هامسة مع والدها الراحل ومع أحلامها. حلم التنين الذي كان يراودها كل ليل في صغرها. أما حلم والدها فكان «العروبة بفلسطين.. رحت انت وراحت الأحلام.. زادت الحروب وضيعنا العدو». صوت عيد وما اوصلته من افكار وحوارات بينها وبين والدها شكلت نوعاً من كاميرا مرئية وغير مرئية في آن، وجزءاً أساسا من الفيلم.

«القدس العربي» سألت رنا عيد التي أرادت لبنان نموذجاً للعدالة المفقودة بحق الأجانب إن كان البحث عن العدالة عبثياً في عالمنا المعاصر؟ فإذا بها تقول: نعم هو عبثي، ومع ذلك يستمر مهمة دائمة. ورد في الفيلم أن علامات الإستفهام شابت العدالة إثر العفو العام الذي رافق انتهاء الحرب. من واجبات السينمائيين وبخاصة الأفلام الوثائقية الحديث عن العدل ليس فقط للعمال والعاملات الأجانب بل لنا أيضاً، فنحن نعيش في ظروف غير عادلة إن صحّ التعبير.

■ في وطننا محطات ثابتة للعدالة المفقودة هي جسر العدلية، برج المر والبوريفاج واخرى لم يذكرها الفيلم. بين الذاكرة والمستجد كجسر العدلية هل من وجه شبه؟

□ نعم للأسف. شعرت لدى التصوير في البوريفاج ما عبرت عنه بجملة قصيرة في الفيلم «نحنا طلعنا من الملاجئ وما عرفنا نطلع من تحت الأرض». فنحن في ردية لكيفية استعمالنا لتحت الأرض. وللأمانة اقفلت نظارة الأمن العام التي تحت الجسر، لكن كيف كانت فكرة استحداثها لا نعرف. استعمالنا لتحت الأرض هي العدالة وهي في الوقت عينه كيف ندفن امواتنا. علاقتنا بتحت الأرض يستلزم دراسة كبيرة.

■ لماذا عنوان «بانوبتيك»؟

ـ حكى ميشال فوكو كثيراً عن مبنى يحمل هذا الإسم في السجون. هو المكان الذي يراقب فيه السجّان المساجين الذين لا يعرفون من يراقبهم وأين هو. برج المر في بيروت يشبه هذا المكان الذي يراقب. نحن مراقبون ولا ندري من يراقب.

■ كم تدينين لوالدك فيما انت عليه من وعي؟ فقد شعرنا كأننا نلتقيه في الفيلم لأنه يسكنك؟

□ أدين له بكل شيء. هو ظابط في الجيش اللبناني، علّمنى على الحرية والإنفتاح. وكان يردد لي «لا ترثي كل شيء مني. عليك بالقراءة لتكوين افكارك». جَمَعنا النقاش الدائم بين قبولي ورفضي. نعم الجانب الفكري الموجود في رأسي أدين به لوالدي.

■ تعارفنا مع والدك وأكتشفنا انه من نسيج يختلف عن العسكر. هل كان ضابطاً من دون خيار حر؟

□ أكيد كان يحب المؤسسة العسكرية في داخله. هو واحد من بين عدد من الحالمين بقدرة العسكر على تحسين وضع لبنان وخدمة الوطن من خلال تلك المؤسسة. دخل إلى المؤسسة العسكرية نتيجة ردة فعل، إنما هو يحبها.

■ بعد أيام على قرار الرقابة على المصنفات الفنية هل ندمت لعدم تجاوبك بحذف مقاطع من الفيلم كي يعرض؟

□ أبداً. يجب أن تلغى الرقابة في عصر الانترنت. هم يكتفون بالتواصل الهاتفي دون ورق موثق وذلك منعاً لأي طعن. منعت الرقابة الفيلم وشاهده عبر اللينك الموزع على الحضور 4900 مشاهد في 3 ايام. حضره كثيرون من خارج لبنان. وتلقيت رسائل جميلة جداً. المسألة ليست في الرقم بل في الرسالة الموجهة للرقابة بأنهم لو سمحوا بعرضه في ملتقى بيروت السينمائي لكان الحد الأقصى للحاضرين 200 شخص.

■ أين سيعرض الفيلم خارج لبنان؟

□ قريباً إلى القاهرة للمشاركة في مهرجان الزاوية. ومهرجان شيفيلد في انكلترا في أواخر حزيران/يونيو.