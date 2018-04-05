﻿ألمان يعلنون الحرب على السكر في المنتجات الغذائية

■ دوسلدورف – د ب أ: في الوقت الذي فرضت فيه بريطانيا ضريبة عقابية على المشروبات المحتوية على السكر لمقاومة البدانة، قلّل التجار والمنتجون الألمان طواعية نسبة السكر في منتجاتهم.

وقالت سلسلة متاجر «ليدل» للأسعار المخفضة، أمس الخميس، إنها خفضت نسبة السكر في بعض المشروبات المنشطة، مثل الكولا وشاي الثلج بنسبة تتراوح بين 5 إلى 8٪ كخطوة أولى. وكانت مجلة «فيرتشافتسفوخه» (الأسبوع الاقتصادي) الألمانية أول من نشر تقريرا عن هذا الأمر.

وقالت السلسلة: «نركز في تخفيض نسبة السكر على المواد الغذائية التي يستهلكها الأطفال بالدرجة الأولى وبإقبال، كحبوب الإفطار، والزبادي والحلوى».

وأوضحت أن محتوى السكر في بعض أنواع حبوب الإفطار(المكونة من حبوب مجففة كالقمح وفواكه مجففة وإضافات أخرى) تم تخفيضه بنسبة تصل إلى 35 ٪، مشيرة إلى أنها تعمل حاليا على تقليل السكر في منتجات الزبادي أيضا.

وكانت سلسلة «ليدل» أعلنت في 2017 عن التزامها بتقليل نسبة السكر والملح من منتجاتها إلى 20 ٪ بحلول عام 2025 وأوضحت أمس أنها تسير «في طريقها على هذا السبيل بقوة».

غير أن هذه السلسلة ليست وحدها في هذا الصدد، حيث تعتزم سلسلة «ريفي» التجارية أيضا تخفيض نسبة السكر في حوالي 100 من منتجاتها، وكذلك تعمل سلاسل «إديكا» و«ألدي» على تغيير وصفاتها لنسبة السكر في المواد الغذائية التي تنتجها.