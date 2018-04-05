﻿كاليفورنيا تكافح زراعة المخدرات في المنازل

لوس انجليس ـ أ ف ب: داهمت الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أكثر من مئة منزل تُزرع فيها نبتة الماريجوانا، في واحدة من أكبر العمليات التي تستهدف زراعة المخدرات في المنازل في تاريخ الولايات المتحدة، حسب الحكومة.

وقالت وزارة العدل في بيان «إنها عملية واسعة النطاق» استهدفت «عصابة تستخدم المال لشراء البيوت وتحويلها إلى مزارع للماريجوانا» متحدثة عن ملايين الدولارات المحوّلة من الصين لهذه الغاية.

وضبطت الشرطة أكثر من ستين ألف نبتة ماريجوانا و200 كيلوغرام من الحشيش، و15 سلاحا ناريا.

وهذه العملية هي من نتائج تحقيق أطلق عام 2014 بعدما لاحظت الشرطة إقبالا مريبا لمواطنين صينيين من مقاطعة فوجيان على شراء المنازل بكثافة في كاليفورنيا.

وتبيّن بعد ذلك إن الأمر مرتبط بإنتاج المخدرات والإتجار فيها. وقال النائب العام ماكغريغور سكوت إن المخدرات المزروعة في هذه المنازل كانت توزّع على كلّ الولايات المتحدة.