﻿ماليزيا: مدرسة لتدريب القردة على مساعدة المزارعين في الحصاد

بادانغ هالبان (ماليزيا) ـ أ ف ب: يمسك قرد مكاك صغير بإحدى ثمار جوز الهند المعلقة على قطعة خشبية قرب الشجرة ويهز بها حتى تقع أرضا، في نصر بسيط لهذا الحيوان الذي يتدرب في مدرسة ماليزية متخصصة في تعليم القردة كيفية مساعدة المزارعين على الحصاد.

تدرّبت آلاف القردة على جني المحاصيل خلال العقود الأربعة الماضية على يد رجل ملقّب بالجدّ وان، في بلدة صغيرة في شمال ماليزيا.

وفي مقابل بدل مالي بسيط، يرسل أشخاص من أنحاء البلد كافة قردتهم إلى هذه المدرسة الشهيرة حيث توضع سلاسل صغيرة حول عنق الحيوان لتدريبه على تسلق شجر النخيل وأيضا قطف حبات جوز الهند.

وقد أثار هذا النوع من التدريبات في السابق موجة احتجاجات في أوساط مجموعات الدفاع عن الحيوانات التي نددت بقساوة هذه الممارسات، غير أن الجدّ وان، يشدد على أنه يحسن معاملة «تلاميذه».

ويقول الرجل البالغ من العمر 63 عاما واسمه الحقيقي وان ابراهيم وان مات «هذه القردة هي بمثابة أولادي. وعندما تسقط الفواكه، نعبر لها عن حبنا».

وهو يدرّب قردة المكاك من نوع ذيل الخنزير المتوسطة الحجم والمنتشرة بكثافة في ماليزيا وجزء من إندونيسيا وجنوب تايلند في حيّز مخصص لهذه التمارين مؤلف من أشجار نخيل ومنصات خشبية تعتليها القردة.

والغابات المطيرة هي الموطن الطبيعي لهذه القردة التي باتت تنتقل إلى المدن والبلدات بشكل متزايد بسبب تفشي قطع الأشجار وتعدّي البشر على مواطنها.