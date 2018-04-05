﻿تونس تخطط لإطلاق قمر صناعي عام 2025

تونس ـ «القدس العربي»: كشفت السلطات التونسية عن نظام محلي لتحديد المواقع سيتم اعتماده كبديل للنظام العالمي «جي بي اس» داخل البلاد، كما أشارت إلى أنها تستعد لإطلاق قمر صناعي خاص بالإتصالات عام 2025.

وكشف عبد الرزاق بلغيث، مدير في المركز الوطني لرسم الخرائط والإستشعار عن بعد في تصريح إذاعي عن تطبيق جديد خاص بتحديد المواقع سيتم استخدامه كبديــــل عن «خرائــــط غوغل» و«غوغل إرث» مشــيرا إلى أن هذا التطبيق سيكون متاحا ابتداء من منتصف العام الجاري.

من جانب آخر، كشفت ثريا الساحلي، نائبة مدير شؤون الفضاء في المركز عن دراسة تقوم بإعدادها عدة مؤسسات حكومية حول إطلاق قمر صناعي تونسي مخصص للاتصالات عام 2025، مشيرة إلى أن هذا الأمر ما زال في طور النقاش ويفترض أن يدخـــل الحيز العملي في الفترة المُقبلة.

وستمكن هـــــذه الخطوة، في حال نجاحها، تونس من دخول نـــادي الدول الفضـــائية، لتنضم إلى جارتيها الجــزائر والمغرب اللتين نجحتا العام الماضي في إطلاق قمرين صناعيين متخصصين في الإتصالات وحركة الملاحة ومراقبة المناخ.