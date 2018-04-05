بعد لقاء مع وفد من السفراء العرب.. غوتيريش يصدر بيانا يحذر فيه إسرائيل من استخدام القوة ضد مسيرة الجمعة

نيويورك (الأمم المتحدة) – القدس العربي”- عبد الحميد صيام

علمت “القدس العربي” من مصدر دبلوماسي رفيع في الأمم المتحدة أن وفدا دبلوماسيا رفيعا من المجموعة العربية التقى بالأمين العام أنطونيو غوتيريش ليناقش معه خطورة الوضع في غزة وتحذيره من احتمال تكرار المشهد يوم غد الجمعة. وقال المصدر إن الوفد ضم سفراء كل من الكويت، العضو العربي في مجلس الأمن، والبحرين، رئيس المجموعة العربية لشهر أبريل/نيسان الحالي، وتونس، رئيس المجموعة العربية لشهر مايو/أيار المقبل، وسفراء فلسطين والأردن ومصر. وقال المصدر إنه وبعد اللقاء أصدر الأمين العام بيانا قويا يحذر فيه إسرائيل من استخدام القوة.

وقال غوتيريش، في البيان الذي اطلعت عليه “القدس العربي”، إنه “وفي ضوء الأحداث المأساويه التي وقعت في “مسيره العودة الكبرى” يوم الجمعة الماضي، أكرر دعوتي لجميع المعنيين إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من العنف أو إلى وضع المدنيين في حالة من الأذى، ولا سيما الأطفال”.

وأضاف “إني أهيب بجميع الأطراف في الميدان أن تتجنب المواجهة وأن تمارس أقصى درجات ضبط النفس. وأحث إسرائيل بصفه خاصة على توخي الحذر الشديد باستخدام القوة من أجل تجنب وقوع إصابات. ويجب أن يكون المدنيون قادرين على ممارسة حقهم في التظاهر السلمي”.

وأضاف البيان “أشدد مرة أخرى على الضرورة الملحة للتعجيل بالجهود الرامية إلى العودة إلى المفاوضات المجدية التي ستسمح في نهاية المطاف للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش في دولتين ديمقراطيتين جنبا إلى جنب في سلام وداخل حدود آمنة ومعترف بها. وأؤكد مجددا استعداد الأمم المتحدة لدعم هذه الجهود”.