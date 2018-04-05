أمير قطر يلتقي ترامب في واشنطن الثلاثاء

يبدأ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، زيارة للولايات المتحدة، الجمعة، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في العاصمة واشنطن، الثلاثاء المقبل.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن الزعيمين سيبحثان “سبل دعم وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وأشارت إلى أن الزيارة التي تأتي تلبية لدعوة من ترامب، ستستغرق عدة أيام.

وسيزور أمير قطر، مقر القيادة المركزية الأمريكية بمدينة تامبا، في ولاية فلوريدا، حيث سيلتقي قياداتها في وقت لاحق من الجمعة.

ثم سيتوجه إلى مدينة ميامي، حيث سيلتقي مع عدد من المسؤولين الأمريكيين في إطار تعزيز العلاقات القطرية الأمريكية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

ويشمل برنامج زيارة أمير قطر في واشنطن، عقد لقاءات مع عدد من الوزراء وأعضاء من الكونغرس الأمريكي وكبار المسؤولين.

وتأتي زيارة الأمير للولايات المتحدة، في وقت يتواجد فيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في الولايات المتحدة، الذي بدأ زيارة لها في 20 مارس/ آذار الجاري، ومازالت مستمرة.

وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه المنطقة أزمة خليجية، بدأت في 5 يونيو/ حزيران 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها “إجراءات عقابية” بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

(الأناضول)