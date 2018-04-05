أرسنال وأتلتيكو مدريد يطرقان أبواب المربع الذهبي للدوري الأوروبي
Apr 05, 2018
لندن: اقترب فريقا أرسنال الإنكليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني من التأهل للدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.
تغلب أرسنال 4 / 1 على ضيفه سيسكا موسكو الروسي، في حين فاز أتلتيكو 2 / صفر على ضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي، الخميس، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية.
في المقابل، حقق لاتسيو الإيطالي فوزا هاما 4 / 2 على ضيفه سالزبورغ النمساوي، فيما فاز لايبزغ الألماني 1 / صفر على ضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي.
(د ب أ)