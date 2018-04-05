﻿

أرسنال وأتلتيكو مدريد يطرقان أبواب المربع الذهبي للدوري الأوروبي

Apr 05, 2018

arsenal

لندن: اقترب فريقا أرسنال الإنكليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني من التأهل للدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

تغلب أرسنال 4 / 1 على ضيفه سيسكا موسكو الروسي، في حين فاز أتلتيكو 2 / صفر على ضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي، الخميس، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية.

في المقابل، حقق لاتسيو الإيطالي فوزا هاما 4 / 2 على ضيفه سالزبورغ النمساوي، فيما فاز لايبزغ الألماني 1 / صفر على ضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

(د ب أ)

- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left