أرسنال وأتلتيكو مدريد يطرقان أبواب المربع الذهبي للدوري الأوروبي

لندن: اقترب فريقا أرسنال الإنكليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني من التأهل للدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

تغلب أرسنال 4 / 1 على ضيفه سيسكا موسكو الروسي، في حين فاز أتلتيكو 2 / صفر على ضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي، الخميس، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية.

في المقابل، حقق لاتسيو الإيطالي فوزا هاما 4 / 2 على ضيفه سالزبورغ النمساوي، فيما فاز لايبزغ الألماني 1 / صفر على ضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

(د ب أ)