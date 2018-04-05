الرئيس المكسيكي: تصرفات ترامب “تفتقر للاحترام”

مكسيكو سيتي: شنّ الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو، الخميس، هجوما على نظيره الأمريكي دونالد ترامب، معتبرا أن تصرفاته تجاه الجارة الجنوبية للولايات المتحدة “تنطوي على تهديد” و”تفتقر للاحترام”، وذلك على وقع ارتفاع حدة التوتر على الحدود بين البلدين بسبب ملف الهجرة.

وقال الرئيس المكسيكي إن العلاقة بين بلاده والولايات المتحدة “غنية وحيوية ومن الطبيعي أن تنطوي على تحديات. ولكن هذه التحديات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبرّر التصرفات التي تنطوي على تهديد أو أن تبرر الافتقار للاحترام بين بلدينا”.

وأمر ترامب، الأربعاء، بإرسال الحرس الوطني، قوة احتياط تابعة للجيش، إلى الحدود مع المكسيك لاحتواء الهجرة غير الشرعية.

(أ ف ب)





