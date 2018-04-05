الجزائر تبدى ارتياحها لعزم غوتيريش إحياء مفاوضات المغرب والبوليساريو

الجزائر: أعربت الجزائر، الخميس، عن ارتياحها لإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عزمه إحياء مسار المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو، لحل النزاع في الصحراء الغربية.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الخارجية الجزائرية، بن علي الشريف، لوكالة الأنباء الرسمية، تعليقًا على تقرير لغوتيريش، نشر أمس الأربعاء، حول القضية، بحسب الوكالة.

وأضاف الشريف أن بلاده ترى في مقترح إحياء مسار المفاوضات المباشرة، دون شروط مسبقة، تمهيدًا للوصول إلى حل عادل ودائم، ومقبول من الجانبين، على أساس حق تقرير المصير لسكان الصحراء. وتابع أن “الجزائر تشارك رأي الأمين العام للأمم المتحدة، الذي أكد أن مراقبة وضع حقوق الإنسان، بشكل مستقل وغير منحاز وكامل ودائم، يعتبر ضرورة من أجل ضمان حماية الصحراويين”.

وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب والبوليساريو إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأعلنت البوليساريو قيام “الجمهورية العربية الصحراوية” في 27 فبراير/شباط 1976 من طرف واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضوا بالأمم المتحدة.

وتصر الرباط على أحقيتها في الصحراء الغربية، وتقترح إقامة حكم ذاتي موسع تحت سيادتها، بينما تطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تأوي نازحين فارين من الإقليم بعد استعادة المغرب له إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.

(الأناضول)





