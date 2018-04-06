غندور: لم نستطع التوصل لتوافق حول قرار مشترك بشأن سد النهضة

الخرطوم: أعلن وزير خارجية السودان، إبراهيم غندور، فجر الجمعة، فشل التوصل إلى توافق بشأن قرار مشترك بين دول السودان وإثيوبيا ومصر حول سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك في تصريحات صحافية، لوزير الخارجية السوداني، عقب نهاية مباحثات الاجتماع الثلاثي لمصر وإثيوبيا والسودان، حول سد النهضة.

وانطلقت الاجتماعات صباح الخميس، واستمرت لأكثر من 13 ساعة، حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وأوضح غندور أن الاجتماعات شارك فيها وزراء الخارجية، والري ومدراء المخابرات للبلدان الثلاثة، وقيادات هندسة.

وقال الوزير “جلسنا وناقشنا كثيراً من القضايا، لكن في النهاية لم نستطع الوصول لتوافق للخروج بقرار مشترك”، مستطرداً “فهذا هو حال القضايا الخلافية تحتاج لصبر وإرادة”

في الوقت ذاته أشار غندور أن “النقاش كان بناءً وتفصيلياً ومهماً”.

وأردف “تركنا القضايا لوزراء الري والجهات الفنية، ومتى ما رأت أن نلتئم كسياسين وأجهزة مخابرات سنجتمع، ونحن نعمل بناء على توجيهات من رؤساء الدول الثلاثة”.

ولفت غندور أنه لم يتم تحديد موعد لجولة أخرى للتفاوض،مضيفا ” سيتم تحديد ذلك لاحقأً”

وكان من المقرر أن يبدأ الإجتماع الثلاثي، الأربعاء، حسب الخارجية السودانية، التي لم يصدر عنها أي توضيح حول تأخرها ليوم كامل.

والأربعاء وصل الخرطوم، وزيرا الخارجية المصري سامح شكري، والإثيوبي ورقيني قيبيو، للمشاركة بالاجتماع الثلاثي؛ بحضور وزراء الري ومدراء المخابرات في البلدان الثلاث.

ويعتبر هذا الاجتماع الفني الأول، منذ إعلان القاهرة تجميد مفاوضات سد النهضة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، لرفضها تعديلات أديس أبابا والخرطوم، على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول أعمال ملء السد وتشغيله، التي تقرها مصر، دون تفاصيل عن فحواها.

والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، تمسكها بضرورة إتمام الدراسات الفنية بسد “النهضة”، لضمان تجنب أية آثار سلبية محتملة على دولتي المصب مصر والسودان.

وفي يناير/ كانون الأول الماضي، عقد الرئيسان السوداني عمر البشير، والمصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي السابـق، هايلي مريام ديسالين، قمة حول أزمة سد النهضة الإثيوبي، تمخضت عن توجيهات باستئناف المفاوضات.

ودخلت مصر وإثيوبيا والسودان في مفاوضات حول بناء السد، غير أنها تعثرت مراراً جراء خلافات حول سعة تخزينه وعدد سنوات عملية ملء المياه.

وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد “النهضة” على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب) مصدر المياه الرئيسي في البلاد.

وتقول أديس أبابا، إن السد سيحقق لها منافع عديدة، خاصة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر. (الأناضول)