البيت الأبيض يدعو المتظاهرين في غزة إلى عدم الاقتراب من الحدود مع إسرائيل

واشنطن: وجّه البيت الأبيض الخميس، عشية تظاهرة جديدة من المتوقع خروجها في قطاع غزة، دعوة للفلسطينيين من أجل عدم الاقتراب من الحاجز الحدودي مع إسرائيل حيث كان 18 فلسطينياً قد استشهدوا بأيدي جنود إسرائيليين.

وقال جايسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعملية السلام في الشرق الاوسط، في بيان “إنّ الولايات المتحدة تحضّ قادة التظاهرات على أن يقولوا بشكل واضح وقوي إنّ المتظاهرين يجب أن يحتجوا سلمياً (…) يجب ألا يقتربوا من السياج الحدودي بأي شكل من الأشكال”. (أ ف ب)