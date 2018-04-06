الإدارة الأمريكية توافق على عقد جديد لبيع أسلحة إلى السعودية

واشنطن: أعطت الإدارة الأمريكية الخميس، الضوء الاخضر لعقد جديد للأسلحة بقيمة 1,31 مليار دولار مع الرياض بينما يختتم ولي العهد السعودية الامير محمد بن سلمان جولة طويلة في الولايات المتحدة.

وقال بيان صدر عن وكالة تابعة لوزارة الدفاع الامريكية، ان وزارة الخارجية الامريكية وافقت على بيع السعودية حوالى مئتي مدفع ذاتي الحركة.

وكانت الادارة الامريكية وافقت على عقود تبلغ قيمتها اكثر من مليار دولار تتعلق خصوصاً بصواريخ مضادة للدبابات، في نهاية آذار/مارس مع بدء زيارة ولي العهد السعودية.

وكانت هذه العقود عالقة منذ زيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب في ايار/مايو الماضي الى المملكة، التي اعلن خلالها عن عقود اسلحة بقيمة 110 مليارات دولار، لم ينفذ جزء كبير منها.

وقالت الادارة الامريكية ان هذا الاعلان الجديد “سيساهم في السياسة الخارجية وفي الامن القومي للولايات المتحدة عبر تعزيز امن شريك مهم كان وما زال عاملاً أساسياً للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الاوسط”.

ويريد الرئيس الامريكي ان تلعب السعودية دوراً عسكرياً اكبر في المنطقة خصوصاً في مواجهة ايران الشيعية العدوة اللدودة للسعودية السنية وللولايات المتحدة. وقد ذكر ذلك في الايام الماضية بشأن سوريا التي يريد سحب القوات الامريكية منها.

وقال البيت الابيض الاربعاء ان الرئيس الامريكي انه يريد ان تبذل الدول العربية الغنية في المنطقة “المزيد” من الجهود في سوريا، بما في ذلك لتجنب ان يطلق رحيل الامريكيين في المستقبل يد ايران.

من جهة اخرى، وافقت الادارة الامريكية ايضاً على بيع اربع طائرات بدون طيار للمراقبة البحرية من نوع “ام كيو-4سي” الى المانيا حليفة الولاقات المتحدة في حلف شمال الاطلسي، بقيمة 2,5 مليار دولار. (أ ف ب)