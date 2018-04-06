استشهاد فلسطيني متأثراً بجراح أصيب بها الجمعة الماضية

غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد فلسطيني، صباح الجمعة، متأثراً بجراح أصيب بها، برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود شمالي قطاع غزة، الجمعة الماضية.

وقال أشرف القدرة، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الصحة: “استشهد ثائر محمد رابعة (30 عاماً)، متأثراً بجراحه التي أصيب بها الجمعة الماضية، على الحدود الشرقية لبلدة جباليا، شمالي القطاع″.

وبذلك، يرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا خلال اعتداء الجيش الإسرائيلي على متظاهرين سلميين، منذ الجمعة الماضية، إلى 22 فلسطينياً.

ومن المقرر أن يتجمّع مئات الفلسطينيين قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، في إطار مشاركتهم بمسيرات “العودة” السلمية، لإحياء الذكرى الـ42 ليوم الأرض، لليوم الثامن على التوالي.

“ويوم الأرض”، تسمية تُطلق على أحداث جرت في 30 مارس/ آذار 1976، استشهد فيها 6 فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي. (الأناضول)