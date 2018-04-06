حلا الترك تغني شوقاً لوالدها وتبكي على الهواء-(فيديو)

بيروت: قدمت الفنانة البحرينية حلا الترك أغنية “نزلن على البستان” للمطرب عمر العبداللات، خلال استضافتها في برنامج “انت اونلاين” مع الإعلامي اللبناني وسام بريدي، الأمر الذي اعتبره المشاهدون أنه شوق كبير لوالدها المنتج محمد الترك.

وكانت حلا دخلت خلال الحلقة في نوبة بكاء، بعد عرض مقطع فيديو قديم لها بعد أزمة الحضانة بين والدها ووالدتها، وعادت وتأثرت وبكت على الهواء.

يُذكر ان حلا تركت منزل والدها، بعدما فازت والدتها منى السابر بحق الوصاية على أولادها من طليقها وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة.