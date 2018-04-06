صورة نادرة لسعاد حسني تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

القاهرة: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للنجمة المصرية سعاد حسني، بدت فيها بملامح عفوية وناعمة.

وأثارت صورة “السندريلا” ضجة كبيرة بين المتابعين، حيث بدت شابة عشرينية تنبض بالجمال والرقة والاناقة بفستان مميّز مع قصة ناعمة على الرقبة.

واللافت في الصورة انها كانت من دون مكياج أو مستحضرات تجميل وبدت بغاية الجمال وبشرتها مشرقة كالأطفال.

يذكر أن حسني توفيت في العام 2001 بطريقة غامضة، حيث سقطت عن شرفة منزلها في بريطانيا، وانقسمت التحليلات بين من اعتبر انها جريمة مدبرة لقتلها ومن رأى انها انتحرت بسبب الحالة النفسية السيئة التي كانت تعيش فيها.