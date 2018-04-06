السجن 24 عاماً بحق رئيسة كوريا الجنوبية السابقة

سيول: قضت محكمة في كوريا الجنوبية، الجمعة، بالسجن 24 عاماً بحق الرئيسة السابقة للبلاد، باك غن هي، على خلفية اتهامها بقضايا فساد.

وأصدرت محكمة منطقة سيول المركزية حكمها، بعد إدانة “باك” باستغلال السلطة، وغيرها من التهم، أبرزها التواطؤ مع أحد المقربين منها، للحصول على عشرات الملايين من الدولارات من الشركات عبر الرشوة والابتزاز، حسب وكالة “أسوشيتيدبرس″ الأمريكية.

وتم توقيف بارك في مارس/ آذار 2017، وتتواجد منذ ذلك الحين في مركز احتجاز قرب العاصمة سيول.

غير أنها رفضت حضور محاكمة اليوم، بحجة المرض، وفق المصدر ذاته.

وتعد باك أول امرأة يتم انتخابها لرئاسة كوريا الجنوبية، وتم عزلها بقرار من المحكمة الدستورية في مارس/ آذار من العام الماضي.

وقبيل العزل، اندلعت احتجاجات شعبية على خلفية قضايا الفساد، ما دفع بالمجلس النيابي للبلاد إقرار مشروع قانون لسحب الثقة منها في ديسمبر/ كانون الاول 2016، وهو ما أيدته المحكمة الدستورية فيما بعد. (الأناضول)