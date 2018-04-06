بكين تتوعد واشنطن: سنكافح بأي ثمن

بكين: توعدت وزارة التجارية الصينية، واشنطن قائلة إنها “ستكافح بأي ثمن الولايات المتحدة”، على خلفية تصاعد النزاع التجاري بين البلدين، الأكبر اقتصاداً في العالم.

جاء ذلك في بيان للوزارة الصينية، الجمعة، تعليقاً على مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممثلي التجارة الأمريكية بفرض 100 مليار دولار إضافية كرسوم جمركية على السلع الصينية.

وقال البيان “إذا استمرت واشنطن فيما تصفه بكين بسياسة الحماية، فإن الصين ستكرس نفسها حتى النهاية وستكافح بصرامة بأي ثمن”.

وأمس، فاجأ ترامب الصين بقرار إضافة رسوم جمركية عليها، وذلك بعد يوم من إعلان بكين فرض رسوم قدرها 50 مليار دولار على عدد من السلع الأمريكية، رداً على إجراء مماثل اتخذته واشنطن في وقت سابق ضد السلع الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة. (الأناضول)