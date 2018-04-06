تنسيقية مسيرات غزة تدعو إلى حشد شعبي كبير دون الإقتراب من السياج الفاصل

غزة: دعت اللجنة التنسيقية لمسيرات العودة، التي تقوم عليها فصائل فلسطينية وجهات أهلية وحقوقية إلى أكبر حشد شعبي اليوم شرق قطاع غزة دون الاقتراب من السياج الفاصل.

وسيتم تأدية صلاة الجمعة داخل خيام أقيمت منذ الاعتصام الشعبي المفتوح حتى 15 أيار/مايو المقبل، الذي يصادف ذكرى (النكبة) الفلسطينية.

وجمع الشبان الفلسطينيون عدداً كبيراً من إطارات السيارات لإشعالها خلال تظاهرات اليوم، إضافة إلى مرايا للتشويش على القناصة من الجنود الإسرائيليين على الجانب الآخر من السياج.

وبلغت حصيلة الشهداء حالياً 21 شخصاً بعد أن استشهد رجل متأثراً بجرحه، حسبما أفادت وزارة الصحة في غزة الخميس.

وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الليلة الماضية عن قلقها العميق حيال عدد القتلى في قطاع غزة نتيجة إطلاق “مسيرات العودة”.

وقال مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية في غزة فابريس إدوارد في بيان صحافي إن ” الخسائر البشرية تبرهن أهمية أن تتخذ كل الجهات جميع الاحتياطات الممكنة لدرء الأذى وتقليل عدد الضحايا بين صفوف المدنيين”.

وأضاف “ندرك مخاوف إسرائيل الأمنية إلا أنه من الملزم الا تستخدم القوة المميتة إلا كملاذ أخير وعندما لا يمكن تجنبها بأي حال من الأحوال صوناً للأرواح”.

وفي السياق حث المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف القوات الإسرائيلية على “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس″ في التعامل مع تظاهرات قطاع غزة.

وقال ملادينوف في بيان صحافي إنه يجب كذلك على الفلسطينيين تجنب الاحتكاك عند السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وأضاف أنه “يجب السماح للمظاهرات والاحتجاجات بالمضي قدماً بشكل سلمي وعدم تعمد تعريض المدنيين وبالأخص الأطفال للخطر أو تعمد استهدافهم بأي شكل من الأشكال”.

وعشية تظاهرات اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان “إذا كانت هناك استفزازات، سيكون هناك رد فعل من أقسى نوع كما حدث الأسبوع الفائت”.

وأضاف للإذاعة الإسرائيلية العامة “لا نعتزم تغيير قواعد الاشتباك”. (د ب أ)