شخصيات إيرانية لخامنئي: النظام الإيراني أصبح هشا

لندن- “القدس العربي”: وجهت مئات الشخصيات الإيرانية رسالة للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، تضمنت انتقادات شديدة للوضع الداخلي في إيران.

ونشر موقع “دولت بهار” المقرب من تيار أحمدي نجاد الرسالة، التي تضم مسؤولين حكوميين وأكاديميين ونشطاء ونخباً، عن قلقها إزاء الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد، وأكدت ضرورة البدء بإصلاحات رئيسية وشاملة.

وقالت المجموعة في رسالتها: لم نخاطبكم سابقاً، ولكن الوضع الحالي هو ما دفعنا إلى ذلك، فالنظام الإيراني أصبح هشاً من الداخل، وعرضة للانكسار، ونظراً إلى أن البلد بحاجة إلى إجراء إصلاحات عاجلة، فإنه لا يوجد مسؤول في إيران يمتلك السلطة التي بيدكم شخصياً كمرشد للبلاد، لذلك فإن طلب المساعدة من شخص آخر في النظام لا تجدي نفعاً”.

وحول الانتخابات الرئاسية، قالت المجموعة ان الشعب “اختار بين السيء والأسوأ”، وان البرلمان”عاجز عن إصدار أي قانون قوي وطني لصالح الشعب الإيراني .. ومعظم النواب من غير الأكاديميين، ولا يمثلون مصلحة الأمة الإيرانية، ويعملون لمصالحهم الخاصة فقط”.

كما انتقدت المجموعة السلطة القضائية، واعتبرتها “مركزاً لممارسة الظلم على الناس وضياع حقوق الشعب”، واتهمت مجلس صيانة الدستوربأنه “أصبح يعمل لصالح تيارات وشخصيات خاصة، ويمنع الشعب الإيراني من انتخاب من يريد”، حيث ان إحدى أهم وظائف المجلس تكمن في الموافقة على المرشحين لرئاسة الجمهورية ومجلس الخبراء ومجلس الشورى ( البرلمان الإيراني)،وخلال الانتخابات السابقة رفض المجلس ترشيحات أغلب الإصلاحيين، وأنصار نجاد.

وحول السياسة الخارجية الإيرانية، قالت الرسالة إن السياسية الخارجية “السلبية” لطهران، أفقدت إيران “مكانتها وشعبيتها بين قطاعات كبيرة من شعوب المنطقة والعالم”، وان هيئة الإذاعة والتلفزيون لا تطرح “القضايا التي يعاني منها المواطن الإيراني، وأصبحت تعمل على هندسة الرأي العالم لصالح جماعات سياسية خاصة”.

وقال مصطفى تاج زادة، نائب وزير الداخلية السابق ومنظر التيار الإصلاحي، بأن هذه المطالب “هي المطالب ذاتها التي ينادي فيها الإصلاحيون، ولكن الذين كتبوا الرسالة يريدون أن تتم هذه الإصلاحات عبر أحمدي نجاد”، على حد تعبيره.

وتشهد إيران صراعاً سياسياً حاداً داخل بيت الحكم في طهران؛ بسبب الخلافات الحادة بين تيار نجاد والمرشد، وأيضاً بين الإصلاحيين والمحافظين على الملف النووي والملفات الإقليمية، كملفي سوريا واليمن.

ويرى مراقبون للشأن الإيراني أنه في ظل الضغوط الأمريكية لإلغاء الاتفاق النووي وعودة العقوبات على إيران، قد تشهد الساحة الداخلية صداماً حاداً ومفاجئاً في عام 2018، وهو ما تحذر منه نخب وشخصيات مقربة من السلطة في طهران.