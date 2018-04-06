Mister Bean يعود إلى شاشات السينما

لندن – “القدس العربي”

يعود الممثّل البريطاني روان أتكينسون الّذي اشتهر بدور ميستر بين إلى شاشات السينما بدور الجاسوس جوني إينغليش، وفقاً لموقع″الانديبندنت” البريطاني.

وانتشر المقطع الدعائي لفيلم “جوني إنغليش 3″ أخيراً على الإنترنت وهو الجزء الثالث من سلسلة أفلام الكوميديا جوني إنغليش، حيث يعود روان أتكينسون كجاسوس محبوب كثيراً.

وتبين منذ أن رأيناه في المرّة الأخيرة أنّه أصبح أستاذاً في مدرسة يسعى بشدة للذهاب في مهمة جديدة. ولحسن حظّه، تقع الكارثة عند الكشف عن هويّات الجواسيس البريطانيين، أمّا الرّجل الوحيد الّذي لم يتأثر فهو بطلنا إينغليش.

ونرى في المقطع الدّعائي للفيلم بعض التّحدّيات الّتي سيواجهها مثل الواقع الافتراضي، وراكبي الدراجات الفرنسيين، والأحذية المغناطيسية.