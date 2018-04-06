مشادة بين الملكة والملكة الأم في إسبانيا

مدريد: أظهر تسجيل مصور مشادة بين الملكة الأم صوفيا، والملكة ليتيزيا زوجة الملك فيليب السادس داخل كتدرائية “بالما دي مايوركا”، أثناء الاحتفال بنهاية عيد الفصح الأحد الماضي.

ويظهر التسجيل، الذي نشرته صحيفة إسبانية، الملكة صوفيا (79 عاماً) خلال الاستعداد لأخذ صور تذكارية مع حفيدتيها (صوفيا 10 سنوات) و(ليونور 12 سنة)، قبل أن تتدخل الملكة ليتيزيا وتقف بين المصور وابنتيها ووالدة زوجها لتمنع التقاط الصورة.

وتدخل الملك فيليب السادس لتهدئة التوتر فيما بقي والده الملك السابق خوان كارلوس صامتاً.

ونوهت الصحيفة إلى أن الفيديو، يتزامن مع أول ظهور للملك السابق خوان كارلوس في عيد، منذ تنحيه عن العرش في العام 2014.