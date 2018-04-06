الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لكبح قوات الأمن على الحدود مع غزة

جنيف: حث مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إسرائيل الجمعة، على ضمان عدم استخدام قوات الأمن القوة المفرطة مع المحتجين الفلسطينيين عند الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقالت المتحدثة باسم المكتب إليزابيث ثروسل في إفادة صحافية، إنه ينبغي عدم استخدام الأسلحة النارية إلا كملاذ أخير وإن اللجوء غير المبرر لاستخدامها قد يصل لمستوى قتل المدنيين عمداً وانتهاك معاهدة جنيف الرابعة.

وقال مسؤولو وزارة الصحة إن فلسطينياً استشهد الجمعة متأثراً بإصابته قبل أسبوع أثناء احتجاجات على حدود القطاع. وبهذا ارتفع عدد الشهداء إلى 20 في المواجهات التي بدأت يوم 30 مارس/ آذار مع جنود إسرائيليين. (رويترز)