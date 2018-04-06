أمير قطر يبدأ زيارة رسمية للولايات المتحدة يلتقي خلالها ترامب

الدوحة: أعلنت الدوحة أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيجتمع يوم الثلاثاء المقبل بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وذلك تلبية لدعوته، في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث سيتم بحث سبل دعم وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأوضحت وكالة الأنباء القطرة “قنا” الرسمية أنه سيتم أيضا بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت “قنا” أن رحلة آل ثاني إلى الولايات المتحدة، ستستغرق عدة أيام وستبدأ بزيارة مقر القيادة المركزية الأمريكية بمدينة تامبا في ولاية فلوريدا، حيث سيلتقي قياداتها الجمعة، ليتوجه إلى مدينة ميامي، حيث يجري محادثات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين “في إطار تعزيز العلاقات القطرية الأمريكية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية”.

ويشمل برنامج زيارة أمير قطر في واشنطن عقد لقاءات مع عدد من الوزراء وأعضاء من الكونغرس الأمريكي وكبار المسؤولين.

وذكرت الوكالة القطرية أن أمير قطر سيرافقه خلال هذه الزيارة وفد رسمي وعدد من رجال الأعمال. (د ب أ)