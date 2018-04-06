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فيلم “النمر الأسود” الأول في صالات السينما السعودية

Apr 06, 2018

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الرياض – “القدس العربي”

تمّ اختيار فيلم النمر الأسود: Black Panther ليكون أول الفيلم تُفتتح به صالات السينما السعودية العرض الأول في 18 نيسان.

الفيلم سيُعرض في صالة مركز الملك عبدالله المالي في الرياض التي تتسع لـ620 مقعداً، وترافقه احتفالية خاصة تنظمها الشركة المشغلة AMC التي حصلت على أول رخصة لتشغيل دور السينما في المملكة. وتدور أحداث الفيلم حول شخصية “تشالا”، يؤديها الممثل “تشادويك بوزمان”. وهو ملك جديد لدولة إفريقية غنية في عالم المستقبل تعرف باسم “واكاندا”، تتحداه فصائل في الداخل.

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