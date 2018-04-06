وزير الداخلية اليمني: الإمارات تمنع هادي من العودة إلى عدن وتؤثر سلبا على الحرب ضد الحوثيين والإرهاب

باريس- ’’القدس العربي’’- آدم جابر

أكد وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي من يمنع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من العودة إلى عدن، مشددا على أن غيابه يسبب الكثير من ’’الإرباك’’ للحكومة الشرعية.

وقال الميسري في حديث خاص لإذاعة فرنسا الدولية (rfi) إن الخلاف بين الرئيس عبد ربه منصور هادي و السلطات في أبوظبي ’’حادٌ’’ وقد وصل إلى مرحلة أن وجود هادي في عدن أصبح غير مرغوب فيه من قبل دولة الامارات، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية تحاول حاليا ’’تلطيف’’ الأجواء من باب الحرص على حياة الرئيس هادي في ظل الظروف الأمنية السيئة التي هي بيد الإماراتيين.

وحذر الوزير اليمني من مغبة أن الإشكال بين الحكومة اليمنية الشرعية ودولة الإمارات العربية المتحدة يؤثر سلبا من ناحية الأداء ضد الحوثيين فيما يتعلق بإدارة الجبهات، موضحا في الوقت عينه، أن المشكل لا يزال قائما في عدن بخصوص الأمن ومراقبة قوات التحالف، خاصة القوات الإماراتية، التي تسيطر على الميناء و المطار ومداخل ومخارج المدينة.

كما اعتبر أحمد الميسري أن الأدوات التي تستخدم في عدن لمكافحة الإرهاب هي أدوات غير صحيحة، لأن الجهات المخولة لمكافحة الإرهاب هي جهاز الأمن القومي والأمن السياسي بالشراكة التنفيذية مع وزارة الداخلية، وما يجرى الآن مجموعة من غير المدربين توكل لهم المهام من التحالف، ويقومون بمداهمات عشوائية التي تؤدي إلى أي نتيجة.