تعرّف إلى أهم أسباب تنميل اليدين
لندن – “القدس العربي”
الكثير من الأسباب تؤدي إلى تنميل اليدين منها عرضية ومنها مرضية، تعرّف إلى أبرزها
أسباب مرضية:
- الإصابة بالتصلب اللويحي: خلل يُصيب الأعصاب ويؤدي الى إعاقة حركة الجسم.
- الإصابة بمرض ينود: خلل في أداء الشرايين الصغيرة التي تنقل الدماء إلى أطراف الجسم، ما يؤدي إلى الإحساس بالتنميل، والبرودة في بعض الأحيان.
اسباب عصبية وظرفية:
- التهاب في القناة الرسغية
- التهاب الدماغ
- الضغط على الأوعية الدموية التي تعمل على تغذية اليد بالدم.
- حدوث انزلاق غضروفي أو ميل بالعمود الفقري
- ورم او التهاب في النخاع الشوكي
- مرض السكري
- فقر الدم
- خلل في مستويات بعض الفيتامينات في الجسم، مثل الصوديوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم
- نقص في الفيتامين B12 المسؤول عن تقوية الأعصاب الطرفية ونقصه يؤدي الى خلل تلك الأعصاب والتنميل.
- الصداع النصفي
- تناول بعض العقاقير الطبية.
- إرهاق في العمل وعدم الحصول على ساعات كافية من الراحة.
- الجلوس بوضعيات خاطئة.