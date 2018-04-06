تعرّف إلى أهم أسباب تنميل اليدين

لندن – “القدس العربي”

الكثير من الأسباب تؤدي إلى تنميل اليدين منها عرضية ومنها مرضية، تعرّف إلى أبرزها

أسباب مرضية:

- الإصابة بالتصلب اللويحي: خلل يُصيب الأعصاب ويؤدي الى إعاقة حركة الجسم.

- الإصابة بمرض ينود: خلل في أداء الشرايين الصغيرة التي تنقل الدماء إلى أطراف الجسم، ما يؤدي إلى الإحساس بالتنميل، والبرودة في بعض الأحيان.

اسباب عصبية وظرفية:

- التهاب في القناة الرسغية

- التهاب الدماغ

- الضغط على الأوعية الدموية التي تعمل على تغذية اليد بالدم.

- حدوث انزلاق غضروفي أو ميل بالعمود الفقري

- ورم او التهاب في النخاع الشوكي

- مرض السكري

- فقر الدم

- خلل في مستويات بعض الفيتامينات في الجسم، مثل الصوديوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم

- نقص في الفيتامين B12 المسؤول عن تقوية الأعصاب الطرفية ونقصه يؤدي الى خلل تلك الأعصاب والتنميل.

- الصداع النصفي

- تناول بعض العقاقير الطبية.

- إرهاق في العمل وعدم الحصول على ساعات كافية من الراحة.

- الجلوس بوضعيات خاطئة.