تألقت واجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي بفستان بـ 4 دولارات (فيديو)

واشنطن – “القدس العربي”

أثبتت مدونة الموضة الادخارية أنّ الفتيات لا يحتج إلى انفاق مبالغ كبيرة لشراء فستام مميز لحف التخرّج.

أخبرت أمبر شول (24 عاماً) من لوس أنجلس في فيديو نشرته في حسابها بموقع “يوتيوب”، أن العديد من طلّاب المدارس الثانوية طلبوا منها القيام بفيديو قبل موسم التخرج، لذا قررت أن تتحدّى نفسها وتصمّم ثوبها بنفسها من دون صرف الكثير من المال.

توجهت أمبر إلى متجر “غود ويل” للتوفير، واشترت فستاناً أسود مع فتحة على الصّدر بأربع دولارات فقط. وكشفت أنه لم تكن لديها أفكار مسبقة عن الثّوب الّذي كانت ستشتريه وأنّها جربت عدداً من الأثواب قبل شرائه.

وبما أنّ أمبر من هواة تصميم الملابس وديكور المنازل، ذهبت إلى متجر “إمبيريال تريم أند بيد” في وسط مدينة لوس أنجلس لشراء بعض المواد. ثم ساعدها المالك على اختيار شبكة مرصّعة بالكريستال وبعض الريش حتى تتمكن من تغيير فستانها.

بدأت بتضييق النصف السفلي قبل إضافة شبكة الكريستال إلى الجزء الأمامي من الفستان، ثمّ لفّت الريش حول خصرها.

ومنذ نشرها الفيديو في صفحتها بموقع تويتر كسب أكثر من 139000 إعجاب في غضون أيام.

كما أعرب المئات من الأشخاص عن تقديرهم في قسم التعليقات، وفقاً لموقع “دايلي مايل”.