“السلطات الإسرائيلية” تمنع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي خلال صلاة الجمعة

الخليل: منعت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، رفع أذان صلاة الجمعة في المسجد الإبراهيمي، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

ووصف وزير الأوقاف الفلسطيني يوسف ادعيس، في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، هذه الخطوة بـ “السابقة الخطيرة وبالانتهاك الجبان لجرية العبادة”.

وندد “ادعيس″ بـ “الممارسات الإسرائيلية”، وقال إن “تواصل الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الابراهيمي وجواره تدل دلالة واضحة على مسلسل السيطرة الكاملة التي يحاول الاحتلال ومستوطنيه ممارسته على المسجد والاماكن الدينية الإسلامية”.

ومنذ عام 1994، يُقسّم المسجد الإبراهيمي، الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين، قسم خاص بالمسلمين بمساحة 45%، وآخر باليهود بمساحة 55%، إثر قيام مستوطن يهودي بقتل 29 فلسطينيا مسلما أثناء تأديتهم صلاة الفجر يوم 25 فبراير/ شباط من العام ذاته.

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.(الأناضول).