عسكري سعودي يشكو للملك وولي عهده “الجوع والخوف” وسط صخب الرصاص ـ (فيديو)

“القدس العربي”:

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعسكري سعودي من حرس الحدود وهو يشكو حاله للملك سلمان وولي عهده، وناشدهما صرف مستحقاته، التي قال إنه لم يتحصل عليها هو زملائه منذ 5 أشهر، وقضاء دينهم مع كثرة المستحقات عليهم.

وكان لافتا أن العسكري كان يتحدث وسط صخب الرصاص المسموع بشكل واضح على الحد الجنوبي بين السعودية واليمن.

وسرد العسكري، الذي أعطى اسمه وقدم نفسه كعريف في حرس الحدود، المصاعب، التي يعانيها هو ومن معه وعائلاتهم، وقال إنهم يعانون “الخوف والجوع حيث هم يرابطون على الحد الجنوبي”.