صحيفة مصرية تقيل رئيس تحريرها بعد تغريمها بسبب تغطيتها للانتخابات

القاهرة : قال صحافيون في جريدة “المصري اليوم” إن إدارة الصحيفة أقالت رئيس تحريرها محمد السيد صالح بعد تغريمها 150 ألف جنيه (8400 دولار) بسبب تغطيتها التي انتقدها مسؤولون حكوميون لانتخابات الرئاسة المصرية.

وأكد صحافي كبير بالجريدة اليوم الجمعة لرويترز خبر إقالة صالح الذي كان قد نشر على صفحة خاصة بعاملي المصري اليوم على فيسبوك الليلة الماضية وجاء فيه “تقرر إنهاء تكليف الأستاذ محمد السيد صالح كرئيس تحرير للمصري اليوم على أن يستمر كاتبا رئيسيا للرأي في الجريدة”.

ولم يتضمن القرار سببا لإنهاء عمل صالح الذي لم يتسن لرويترز الحصول على تعليق منه.

وقال صحافي آخر في المصري اليوم لرويترز طالبا ألا ينشر اسمه “هناك تحقيق داخلي في الصحيفة. هناك مراجعة داخلية للأمور” على ضوء تغريم الصحيفة وتعرضها لحملة انتقادات من وسائل إعلام مؤيدة للحكومة.

وكانت الصحيفة قد نشرت عنوانا رئيسيا يقول “الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات” التي أجريت في مارس آذار وفاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية أمام مرشح وحيد مؤيد له ولا يتمتع بثقل سياسي.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد فرض أيضا غرامة 50 ألف جنيه على موقع (مصر العربية) بعد أن أعاد الموقع نشر محتوى من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تحدث عن إغراءات مزعومة لناخبين مقابل الإدلاء بأصواتهم.

وأغلقت السلطات مقر الموقع يوم الثلاثاء وألقت القبض على رئيس تحريره عادل صبري الذي أمرت النيابة العامة أمس الخميس بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة إدارة موقع دون ترخيص.

و(مصر العربية) واحد من نحو 500 موقع حجبتها السلطات المصرية خلال الشهور القليلة الماضية.

وتقول السلطات إن التصدي للأخبار الكاذبة أمر ضروري للأمن القومي.(رويترز).