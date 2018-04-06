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ماكرون يحث روسيا على ممارسة نفوذها لوضع حد للتصعيد في سوريا 

Apr 06, 2018

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 باريس-” القدس العربي”:

 أفاد قصر الاليزيه في بيان، أن الرئيس إيمانويل ماكرون تباحث هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ، صباح اليوم  الجمعة، وناقشا الوضع في سوريا.

  وأوضح البيان أن الرئيس الفرنسي شدد على ضرورة وضع حد للتصعيد العسكري في سوريا الذي لوحظ في الأشهر الأخيرة للسماح بحماية السكان المدنيين ، وضمان استئناف موثوق للمفاوضات بشأن انتقال سياسي شامل ، ومنع أي عودة لتنظيم الدولة من جديد في المنطقة. و حث ماكرون روسيا على ممارسة نفوذها بشكل كامل على النظام السوري في هذا الصدد.

  كما أعرب الرئيس الفرنسي عن أمله في أن يسمح الحوار المنتظم بين فرنسا وروسيا ، بالانتقال نحو في سوريا يرضى جميع الاطراف.

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