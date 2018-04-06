اختتام مسابقة مهرجان النهج السينمائي في كربلاء العراقية- (صور)

كربلاء (آلعراق) – “القدس العربي” – علي لفته سعيد

حصدت ثلاثة أفلام من الهند وإسبانيا وتايلاند على جوائز مسابقة فعاليات مهرجان النهج السينمائي الرابع الذي أقيم في مدينة كربلاء العراقية (نحو 110 كلم إلى الجنوب الغربي من العاصمة العراقية بغداد).

المهرجان الذي انطلقت نسخته الأولى عام 2014 والذي استمر خمسة أيام وانتهى مساء الخميس أقامته مجموعة قنوات كربلاء الفضائية بعروض صباحية ومسائية وجلسات نقدية ليلية شارك فيها أكثر من 136 فيلما مختلفا ضمن جوائز المهرجان التي تم تقسيمها إلى الفيلم الروائي القصير والوثائقي والأنيميشن ومسابقة أفلام السيناريو. وهذه الأفلام كما يقول مدير المهرجان المخرج حسنين الهاني تم استخلاصها من بين ثلاثة آلاف و150 فيلما أرسلت إلى المهرجان وهي من 117 دولة من قارات العالم المختلفة.

ويشير إلى أن مدينة كربلاء وهي المدينة المقدسة التي تريد أن تقول حقيقة واحدة أن الإسلام لا يمنع الفن مثلما هو إسلام التسامح والإبداع، وأن المدن المقدسة بإمكانها أن تنهض بالفن وأن تعيد للإبداع العراقي نصاعته بعد أن أراد الإرهاب أن يكون القاتل لكل ما هو جميل وجمال. ويقول أيضا إنه ربما لا تتوفر في العراق قاعات سينمائية وإنها تحولت بعد عام 2003 إلى مخازن، وتراجع الإنتاج السينمائي، فإن هذا المهرجان وفي دورته الرابعة سيعمل على أن يتم افتتاح دار عرض سينمائية في مدينة كربلاء حالما يتحسن الوضع الاقتصادي للبلد وهو الأمر الذي أكده محافظ كربلاء عقيل الطريحي، في كلمته في حفل الاختتام، من أن مدينة كربلاء تشهد في كل عام إقامة مهرجانات للسينما والمسرح والتشكيل ومعرض الكتب، وفيها شعراء وروائيون يحققون إنجازات عربية وعراقية. إذ إن الوقت قد حان لافتتاح كلية للفنون الجميلة فيها لتكون هذه المدينة “مدنية لا تتعارض مع الإسلام”.

الدول المشاركة كانت عديدة هي من قارات العالم، من الدول العربية كمصر والسعودية والكويت ولبنان والبحرين والإمارات، ومن آسيا الهند وأفغانستان وباكستان وتايلاند، ومن أوروبا وأمريكا وكوستاريكا وغيرها من دول العالم.

الفنان العراقي محمود ابو العباس الذي ترأس لجنة التحكيم،قال إن الفن يعني الحياة وإن السينما هي روح هذا الفن معتبرا المهرجان بذرة ستكون شجرة وارفة للإبداع، وما حصل من تقييم للنتائج يعبر عن وجهة النظر الصحيحة لأن اللجنة كانت من دول عربية عديدة وإيران.

وعرضت خلال أيام المهرجان نحو 96 فيلما روائيا قصيرا ووثائقيا منها 94 فيلما روائيا قصيرا و18 وثائقيا و4 أفلام خاصة بمسابقة السيناريو من بينها 31 فيلما من العراق و25 فيلما من إيران و9 أفلام من الهند و8 أفلام من تركيا و4 أفلام من بنغلادش و4 أفلام من إسبانيا و3 أفلام من مصر وفيلمان من أفغانستان وفيلم لكل من أمريكا والدومينيكان والسعودية ولبنان والمغرب وكوستيركا والمكسيك ودول أخرى عديدة. فيما بلغت أفلام الأنيميشن 38 فيما من 19 دولة من بينها العراق وافغانستان وبريطانيا وروسيا ومصر وإيطاليا وسينغافورا وألمانيا والبرتغال وإيران وغانا وأمريكا وغيرها.

وفي مسابقة الأفلام الروائية حصل فيلم ( MUM) للمخرج عكاش ميهاني من الهند على الجائزة الأولى، فيما حصل على الجائزة الثانية فيلم (اون) للمخرج تي سي براسانا من الهند أيضا، وحصل على الجائزة الثالثة فيلم (هل أنت الكرة الطائرة؟) للمخرج محمد بخشي من إيران. وعن جائزة الأفلام الوثائقية حصل فيلم (تحت الأرض) للمخرجة نايرسانز فونتس من إسبانيا على المركز الأول، وأما فيلم المخرج ناتشابات دريف وجامتاكسا من تايلاند فقد حصل على الجائزة الأولى في مسابقة الأنيميشن. فيما كانت الأفلام التي حصلت على الجوائز التقديرية في مسابقة أفلام السيناريو: فيلم ( 2038) للمخرج محمد نوري وفيلم (+O) للمخرج وثاب الصكر من العراق.