الأمم المتحدة: نتابع أحداث غزة ويتعين عدم استخدام القوة ضد المتظاهرين

نيويورك: قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، اليوم الجمعة، إن المنظمة الدولية تتابع عن كثب الأحداث في قطاع غزة، مؤكدًا وجوب عدم استخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين الفلسطينيين.

وأضاف “دوغريك”، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، أن المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، وفريقه، متواجدون على الأرض، ويجرون اتصالات مع كافة الأطراف المعنية لاحتواء الموقف.

وشدّد المتحدث الأممي على ضرورة ضمان عدم تعريض القوات الإسرائيلية حياة المدنيين للخطر، وخاصة الأطفال.

وحتى الساعة 17:00 ت.غ، سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 7 فلسطينيين، بينهم طفل، وإصابة 1070 آخرين.

ويتجمّع مئات الفلسطينيين قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل، في إطار مشاركتهم بمسيرات “العودة” السلمية، لليوم الثامن على التوالي.

ويقمع الجيش الإسرائيلي هذه الفعاليات السلمية بالقوة، ما أسفر حتى مساء اليوم، عن استشهاد 28 مشاركًا، وإصابة المئات.(الأناضول).