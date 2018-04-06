الغزيون يرفعون أعلام دول عربية وأوروبية للفت النظر إلى معاناتهم الإنسانية- (صور)

“القدس العربي”: تحضر الأعلام العربية والأوروبية بقوة في مسيرات الفلسطينيين على الحدود الشرقية لقطاع غزة، في محاولة منهم للفت أنظار العالم إلى معاناتهم الإنسانية.

ويقول أحد المشاركين في المسيرة إنه جاء ورفاقه للمشاركة في مسيرات العودة “حاملين أعلاما عربية و أوروبية، للفت أنظار العالم لمعاناتنا”.

وعن الرسالة التي يوجهها الفلسطينيون، قال الشاب “أننا شعب يريد الحرية، ومطلبه العودة لدياره، التي هُجر منها عام 1948 على أيدي العصابات الإسرائيلية. الشبان على حدود غزة يريدون أن يستنهضوا العالم للتحرك، ليحمي شعبنا ويساعده في الدفاع عن حقه المسلوب”.

وبدأت مسيرات العودة، صباح الجمعة الماضية، إذ تجمهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، وذلك ضمن فعاليات إحياء ذكرى “يوم الأرض” الذي يصادف الثلاثين من مارس/آذار كل عام.

وقمع الجيش الإسرائيلي تلك الفعاليات السلمية بالقوة واستهدف المدنيين بدم بارد، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة المئات.

“ويوم الأرض”، تسمية تُطلق على أحداث جرت في 30 مارس/ آذار 1976، استشهد فيها 6 فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي.

وأعادت تلك المسيرات الأنظار مجددا إلى مصطلح “حق العودة” الفلسطيني، الذي ظهر عقب “النكبة” التي حلت بالفلسطينيين عام 1948، بعد أن أسفرت سلسلة مذابح ارتكبتها العصابات الصهيونية بحق القرى والمدن الفلسطينية إلى نزوح نحو 800 ألف فلسطيني آنذاك.

ومنذ ذلك الوقت، يطالب اللاجئون الفلسطينيون، البالغ عددهم حاليا نحو 5.9 ملايين شخص، بالعودة لأراضيهم، رغم مرور 70 عاما على تهجيرهم القسري.

وتنص قرارات دولية، أصدرتها الأمم المتحدة على حق اللاجئين في العودة لأراضيهم، وهو الأمر الذي لم ينفذ حتى الآن.